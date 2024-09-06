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Даты начала отопительного сезона за 7 лет

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Мой дом Осталось недолго: когда в Новосибирске начинался отопительный сезон — даты за 7 лет

Осталось недолго: когда в Новосибирске начинался отопительный сезон — даты за 7 лет

Обычно дома подключают к теплу в сентябре

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2 комментария

Подключить дома к отоплению можно до начала сезона. В СГК объяснили, что нужно сделать для этого

В Новосибирске скоро должен начаться отопительный сезон. Точная дата пока неизвестна, предварительная — 15 сентября. НГС сравнил даты начала за предыдущие семь лет, показываем их в инфографике.

В 2017 году сезон стартовал 18 сентября, а тепло в дома начали подавать 20 сентября. В 2018 году в школах, детских садах и больницах включили батареи 19 сентября, а в домах — 24 сентября. На следующий год отопительный сезон запустили 25 сентября.

В 2020 году дома начали массово подключать к теплу 22 сентября. В 2021 году сезон стартовал 20 сентября, а на следующий год — 15 сентября. В 2023 году тепло в дома поступило 21 сентября.

В начале сентября в Новосибирске похолодало, температура опускалась ниже +10 градусов. Во второй декаде синоптики прогнозируют потепление.

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Комментарии
2
kolhoznik
6 сентября 2024, 08:59
В этом году рано не дадут вторую декаду сентября обещают теплой хотя веры нет ни тем кто обещает , ни тем кто отопление подключает и как эти подключения пройдут большой вопрос начнутся испытания и начнутся проблемы
Гость
6 сентября 2024, 08:31
Тепло давать надо, когда оно нужно. А не в мае, когда его давать давальщику выгодно
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