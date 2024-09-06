Осталось недолго: когда в Новосибирске начинался отопительный сезон — даты за 7 лет

Подключить дома к отоплению можно до начала сезона. В СГК объяснили, что нужно сделать для этого Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Новосибирске скоро должен начаться отопительный сезон. Точная дата пока неизвестна, предварительная — 15 сентября. НГС сравнил даты начала за предыдущие семь лет, показываем их в инфографике.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В 2017 году сезон стартовал 18 сентября, а тепло в дома начали подавать 20 сентября. В 2018 году в школах, детских садах и больницах включили батареи 19 сентября, а в домах — 24 сентября. На следующий год отопительный сезон запустили 25 сентября.

В 2020 году дома начали массово подключать к теплу 22 сентября. В 2021 году сезон стартовал 20 сентября, а на следующий год — 15 сентября. В 2023 году тепло в дома поступило 21 сентября.