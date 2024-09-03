Когда в Новосибирске наступит бабье лето — прогноз синоптиков

Впереди новосибирцев ждет потепление, но сначала придётся переждать холода Источник: Александр Ощепков











Осеннее потепление, которое принято называть бабьим летом, может прийти в Новосибирск во второй декаде сентября. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Есть вероятность, что с 11 сентября до конца недели будет устанавливаться погода преимущественно без осадков и с постепенным повышением температуры в пределах +23 градусов. Антициклон, который оказывает влияние на центральную и европейскую часть России, будет через средний Урал распространяться на нашу территорию, — говорит синоптик.

При этом потеплению будет предшествовать волна заморозков. Температура воздуха может опуститься ниже нуля, уточняет специалист.

— Первая декада сентября вся прохладная, ниже среднесуточной нормы на 1-2 градуса. До 10 сентября перестройки не намечается. В большинстве дней декады будут дожди различной интенсивности. Преобладающий фон температуры на ночные часы: +1…+6 градусов, местами до +11. В отдельные ночи ожидаются заморозки до 0…-3 градусов, — заключила Наталья Кичанова.