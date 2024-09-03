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Когда в Новосибирске наступит бабье лето

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Осень Когда в Новосибирске наступит бабье лето — прогноз синоптиков

Когда в Новосибирске наступит бабье лето — прогноз синоптиков

Перед потеплением новосибирцев ожидает волна холодов

2 926
1 комментарий

Впереди новосибирцев ждет потепление, но сначала придётся переждать холода

Осеннее потепление, которое принято называть бабьим летом, может прийти в Новосибирск во второй декаде сентября. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Есть вероятность, что с 11 сентября до конца недели будет устанавливаться погода преимущественно без осадков и с постепенным повышением температуры в пределах +23 градусов. Антициклон, который оказывает влияние на центральную и европейскую часть России, будет через средний Урал распространяться на нашу территорию, — говорит синоптик.

При этом потеплению будет предшествовать волна заморозков. Температура воздуха может опуститься ниже нуля, уточняет специалист.

— Первая декада сентября вся прохладная, ниже среднесуточной нормы на 1-2 градуса. До 10 сентября перестройки не намечается. В большинстве дней декады будут дожди различной интенсивности. Преобладающий фон температуры на ночные часы: +1…+6 градусов, местами до +11. В отдельные ночи ожидаются заморозки до 0…-3 градусов, — заключила Наталья Кичанова.

В ближайшие дни сибирякам также не стоит ожидать тёплой погоды. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, а дожди продолжатся на этой неделе.

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Комментарии
2
Evgeniyam
3 сентября 2024, 08:10
Какая информативная статья 😂. А главное, всё так неожиданно 🤣
Гость
3 сентября 2024, 07:22
Бабье лето наступит, когда отступит мужичья зима. Про весну и осень спросите у синоптиков и прочих астропатологов.
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