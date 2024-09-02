Холода и дожди: синоптики — о погоде на ближайшие дни в Новосибирске

Сентябрь начался с дождливой и прохладной погоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие три дня не ожидается потепления — в городе сохранится прохладная погода с дождями. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— На три дня у нас ожидается прохладная погода с дождями. Сегодня ночью температура воздуха составит +7…+9 градусов, к утру ждём повышения в связи с тем, что через нашу территорию будет проходить фронт окклюзии. Будет больше облачности, днём температура поднимется до +14…+16 градусов. Ветер западного направления: ночью 7-12, днём — 5-10 метров в секунду. Дождь на завтрашние сутки, местами сильный, — говорит синоптик.

4 и 5 сентября температура почти не изменится: в ночные часы будет +8...+10 градусов, днём — +14..+16 градусов. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днём 4-9 метров в секунду. 4 сентября ожидается небольшой дождь, 5 числа также возможны умеренные осадки.

— Практически вся неделя будет дождливая, температурный фон умеренно-прохладный, ниже нормы на 1-2 градуса, — уточнила Наталья Кичанова.