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Страна и мир Величественные храмы и исторические особняки: кадры одного из старейших городов Красноярского края

Величественные храмы и исторические особняки: кадры одного из старейших городов Красноярского края

Енисейск притягивает туристов со всей России

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Купол Успенского собора снесло ветром

Енисейск манит туристов со всей России своими церквями, музеями, узкими, наполненными историей улочками и почти дикой природой. Однажды побывав в небольшом городке северней Красноярска, можно навсегда влюбиться и в радушных местных жителей, и в атмосферу спокойствия и неторопливости. Корреспонденты NGS24.RU побывали в старейшем городе Енисейской губернии и сейчас готовят подробный гид для путешественников. А пока полюбуйтесь кадрами нашей фотокорреспондентки Марии Ленц.

Вид из окна музейного комплекса

В Енисейске осенью красочно

Дом с колоннами знают во всем городе

Соборы соседствуют с деревянными домиками

Гуси испугали нашу корреспондентку

В Енисейске коты спокойно гуляют сами по себе

Богоявленский Собор

Исторический центр города

Кофе можно попить только в машинах

Мы застали полнолуние

Троицкая церковь на фоне яркого заката

Енисейск славится оконными рамами

Церковь восстанавливали с нуля

Единственный храм в городе, который пережил Советский Союз

Деревянные дома разваливаются

Приезжайте в Енисейск

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