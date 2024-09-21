Страна и мир Величественные храмы и исторические особняки: кадры одного из старейших городов Красноярского края
Величественные храмы и исторические особняки: кадры одного из старейших городов Красноярского края
Енисейск притягивает туристов со всей России
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Енисейск манит туристов со всей России своими церквями, музеями, узкими, наполненными историей улочками и почти дикой природой. Однажды побывав в небольшом городке северней Красноярска, можно навсегда влюбиться и в радушных местных жителей, и в атмосферу спокойствия и неторопливости. Корреспонденты NGS24.RU побывали в старейшем городе Енисейской губернии и сейчас готовят подробный гид для путешественников. А пока полюбуйтесь кадрами нашей фотокорреспондентки Марии Ленц.
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