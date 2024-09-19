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Развлечения истории Из мусорного бака на рок-сцену: новосибирец делает маски из хлама и продает иностранным музыкантам

Из мусорного бака на рок-сцену: новосибирец делает маски из хлама и продает иностранным музыкантам

Процесс создания одного изделия занимает до полугода

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Хоррор-маски Александр создает уже 13 лет

Александр Заречный — автор и создатель уникальных масок и шлемов в стиле «постапокалипсис» и «киберпанк». За 13 лет он сам придумал и воплотил около 100 проектов. Все началось с приглашения на костюмированную вечеринку, к которой он сделал маску для себя. После мероприятия она просто лежала на полке, пока знакомый не попросил продать ему этот экземпляр. Изделие ушло за 1500 рублей, а Александр решил продолжить свое «пугающее» творчество. Фото готовых моделей размещал в соцсетях и стал получать запросы от покупателей. Так начался его небольшой бизнес. Среди покупателей клипмейкеры и рок-группы, в том числе из-за рубежа. О том, как рождаются идеи и сколько можно заработать на продаже устрашающих образов — в материале НГС.

Александру Заречному 47 лет. Он растит сына и работает видеомонтажером. Необычное хобби у него появилось в 2011 году. Мужчина получил приглашение на тематическую вечеринку в стиле «хоррор», дресс-код требовал соответствующего наряда. Александр решил примерить образ по мотивам классического фильма ужасов «Восставший из ада». Купил в магазине сувениров венецианскую маску и украсил ее гвоздями. Оформил все буквально за пару вечеров. Пугающее «лицо» произвело фурор, а после оказалось дома на полке. Несколько фото с мероприятия Александр разместил в соцсетях и через некоторое время получил предложение о продаже маски от своего знакомого. Первая сделка принесла сибиряку 1500 рублей и положила начало его авторскому проекту.

Материал для творчества — обычный хлам, который просто выбрасывают

— Всегда нравилась тема «постапокалипсис», «стимпанк», «киберпанк». Начал использовать противогазы. Брал и прямо к резине прикручивал всякие металлические детали, перекрашивал, модернизировал, убирал, например, фильтр. Начал выкладывать. Сделал свою группу во «ВКонтакте» и стали поступать заказы от покупателей, — рассказывает о своем стартапе Александр Заречный.

За 13 лет Александр Заречный создал около 100 уникальных масок

Сибиряк уточнет, что на заказ маски не делает. Изначально создает именно тот образ, который интересен ему. Потом уже выкладывает фотографии в своих аккаунтах, снимает видео и назначает стоимость. Если кому-то интересно, пожалуйста, можно прибрести. Получать от заказчика «хотелки» на создание конкретной маски Александр не готов. Цену окончательного изделия определяет несколькими факторами: собственными затратами на производство и временем.

Первую маску автор продал за 1500 рублей, потом стал постепенно повышать стоимость

— Изначально, когда стал продавать, стоимость масок была примерно 3,5 тысячи. Они были простенькие. Сейчас средний ценник — 20 тысяч. Но это в основном шлемы, в которые вложено много усилий и времени. За границу, естественно, продаю дороже. Себестоимость — это в первую очередь те деньги, которые я трачу на отливку. Я рисую эскиз и отдаю мастерам, которые делают конкретную форму, основу для маски из пластика. Все остальные детали — это хлам, он ничего не стоит. Также цена зависит от потраченного времени. У меня бывает уходит до полугода на одну маску, а бывает, что и за два вечера могу сделать что-то. Это зависит от моих личных вкусов, если она мне понравилась, то, когда сделаю, буду продавать дороже, — описывает ценовую политику мастер.

Материал для дизайна изделия Александр собирает буквально из бытового мусора: это различные сантехнические шланги, детали бытовой техники, детских игрушек, автозапчастей. Надо сказать, что сегодня такой формат творчества популярен в современном искусстве и называется Recycle-Art, когда для создания арт-объектов используют различный хлам, сломанные вещи и прочие предметы, которые обычно хранятся в гаражах и кладовках, пока их просто-напросто не выбросят.

Идеи по дизайну каждой маски или шлема рождаются в процессе работы

— У меня есть три ящика разных деталей. Я начинаю делать маску, у меня в голове еще нет ни одной идеи, как она будет выглядеть в финале. Есть лицевая часть и пошло-поехало. Раскладываю все детали на полкомнаты, разбрасываю этот хлам и начинаю искать. Это такая импровизация. Бывает иногда даже что-нибудь приснится, где-то подглядел, где-то своровал идею, где-то добавил своего. Я в основном их вечером делаю и до поздней ночи. Потом после такого процесса я сплю очень плохо, просыпаюсь, потому что очень сильно переживал во время работы. Это все такой адреналин. Пока я в процессе, я не ем, не пью, не курю. В первую очередь — это творчество. А продается это потом уже. Ну, что они у меня, копиться что ли будут? Я же их не буду сам носить. Кого-то лучше порадую. Ну, а мне денежка не лишняя? — делится Александр.

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Покупатели у Александра есть не только в России. Некоторые маски уходили за рубеж. С появлением различных санкционных ограничений продавать иностранцам изделия стало сложнее. Но, тем не менее, некоторые маски все еще едут за границу, где снимаются в клипах и участвуют в различных фестивалях. Продажи идут через соцсети, тематические группы и доступные маркетплейсы. Также работает и сарафанное радио.

Маску зайца можно увидеть в клипе американской рок-группы

Некоторые модели покупали для музыкальных фестивалей

— Мои маски уезжали в США, примерно 90 процентов, в Германию, в Канаду ездили пару раз. В США для фестивалей Westland и Burning Man. Один товарищ был клипмейкер, он покупал для своих клипов. Последний раз на YouTube случайно клип новый в рекомендациях мне попался. Вижу что-то знакомое. Смотрю, зайчик мой. Он уехал где-то год назад. Маску я узнал, написал им. Вокалистка мне ответила, что гитарист очень ее любит, поблагодарила, — рассказывает сибиряк.

На пике активности, несколько лет назад, продажа масок стала приносить Александру вполне ощутимый, но не стабильный доход. В месяц заинтересованные люди в России или за границей могу купить 3-5 масок. А иногда продаж не бывало по полгода. Был случай, когда один заказчик сразу купил 5 изделий для оформления студии. Среди клиентов владельцы тату-салонов и просто офисных помещений, оформленных в соответствующем стиле. Но сейчас спрос, а точнее доступность площадок для зарубежных продаж, снизилась, поэтому уровень дохода упал.

Маску в стиле «киберпанк» Александр считает своей самой удачной работой

— За границей у меня были постоянные покупатели, которые стабильно где-то раз в месяц что-то высматривали, за обновлениями следили и покупали. Тысяч 60 в месяц можно было поднять на них. Это самый максимум. Сейчас бывает тысяч 30, это хорошо, если так получилось. Полгода может ни одной продажи не быть. Я делаю, они копятся, стоят, на меня смотрят, — описывает экономику своего проекта Александр Заречный.

Для создания своих проектов мастер использует самые обычные инструменты

Процесс производства масок Александр настроил у себя дома, какой-то мастерской для этого нет. Все происходит на кухне в квартире, где он живет с супругой и маленьким сыном. Поэтому и работает вечерами, когда ребенок уже спит и можно не опасаться, что он внесет в работу свои коррективы. В арсенале мастера нет никаких специфических инструментов: пассатижи, шило, гравер, молоток, клепальник. Для автора хоррор-масок создание каждого экземпляра — это творческий и в чем-то личный процесс. Каждую маску автор доводит до своего идеала. За 13 лет мастер создал около 100 масок и шлемов в разных стилях и формациях. Но прокормить семью этот специфический стартап пока не позволяет.

Ранее мы рассказывали о сибиряке, который променял работу на заводе на резьбу по дереву.

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Работа Творчество Стартап Арт
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Комментарии
1
Гость
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Наши руки не для скуки.
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