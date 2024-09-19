Из мусорного бака на рок-сцену: новосибирец делает маски из хлама и продает иностранным музыкантам

Хоррор-маски Александр создает уже 13 лет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Александр Заречный — автор и создатель уникальных масок и шлемов в стиле «постапокалипсис» и «киберпанк». За 13 лет он сам придумал и воплотил около 100 проектов. Все началось с приглашения на костюмированную вечеринку, к которой он сделал маску для себя. После мероприятия она просто лежала на полке, пока знакомый не попросил продать ему этот экземпляр. Изделие ушло за 1500 рублей, а Александр решил продолжить свое «пугающее» творчество. Фото готовых моделей размещал в соцсетях и стал получать запросы от покупателей. Так начался его небольшой бизнес. Среди покупателей клипмейкеры и рок-группы, в том числе из-за рубежа. О том, как рождаются идеи и сколько можно заработать на продаже устрашающих образов — в материале НГС.

Александру Заречному 47 лет. Он растит сына и работает видеомонтажером. Необычное хобби у него появилось в 2011 году. Мужчина получил приглашение на тематическую вечеринку в стиле «хоррор», дресс-код требовал соответствующего наряда. Александр решил примерить образ по мотивам классического фильма ужасов «Восставший из ада». Купил в магазине сувениров венецианскую маску и украсил ее гвоздями. Оформил все буквально за пару вечеров. Пугающее «лицо» произвело фурор, а после оказалось дома на полке. Несколько фото с мероприятия Александр разместил в соцсетях и через некоторое время получил предложение о продаже маски от своего знакомого. Первая сделка принесла сибиряку 1500 рублей и положила начало его авторскому проекту.

Материал для творчества — обычный хлам, который просто выбрасывают Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Всегда нравилась тема «постапокалипсис», «стимпанк», «киберпанк». Начал использовать противогазы. Брал и прямо к резине прикручивал всякие металлические детали, перекрашивал, модернизировал, убирал, например, фильтр. Начал выкладывать. Сделал свою группу во «ВКонтакте» и стали поступать заказы от покупателей, — рассказывает о своем стартапе Александр Заречный.

За 13 лет Александр Заречный создал около 100 уникальных масок Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Сибиряк уточнет, что на заказ маски не делает. Изначально создает именно тот образ, который интересен ему. Потом уже выкладывает фотографии в своих аккаунтах, снимает видео и назначает стоимость. Если кому-то интересно, пожалуйста, можно прибрести. Получать от заказчика «хотелки» на создание конкретной маски Александр не готов. Цену окончательного изделия определяет несколькими факторами: собственными затратами на производство и временем.

Первую маску автор продал за 1500 рублей, потом стал постепенно повышать стоимость Источник: Александр Заречный











— Изначально, когда стал продавать, стоимость масок была примерно 3,5 тысячи. Они были простенькие. Сейчас средний ценник — 20 тысяч. Но это в основном шлемы, в которые вложено много усилий и времени. За границу, естественно, продаю дороже. Себестоимость — это в первую очередь те деньги, которые я трачу на отливку. Я рисую эскиз и отдаю мастерам, которые делают конкретную форму, основу для маски из пластика. Все остальные детали — это хлам, он ничего не стоит. Также цена зависит от потраченного времени. У меня бывает уходит до полугода на одну маску, а бывает, что и за два вечера могу сделать что-то. Это зависит от моих личных вкусов, если она мне понравилась, то, когда сделаю, буду продавать дороже, — описывает ценовую политику мастер.

Материал для дизайна изделия Александр собирает буквально из бытового мусора: это различные сантехнические шланги, детали бытовой техники, детских игрушек, автозапчастей. Надо сказать, что сегодня такой формат творчества популярен в современном искусстве и называется Recycle-Art, когда для создания арт-объектов используют различный хлам, сломанные вещи и прочие предметы, которые обычно хранятся в гаражах и кладовках, пока их просто-напросто не выбросят.

Идеи по дизайну каждой маски или шлема рождаются в процессе работы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— У меня есть три ящика разных деталей. Я начинаю делать маску, у меня в голове еще нет ни одной идеи, как она будет выглядеть в финале. Есть лицевая часть и пошло-поехало. Раскладываю все детали на полкомнаты, разбрасываю этот хлам и начинаю искать. Это такая импровизация. Бывает иногда даже что-нибудь приснится, где-то подглядел, где-то своровал идею, где-то добавил своего. Я в основном их вечером делаю и до поздней ночи. Потом после такого процесса я сплю очень плохо, просыпаюсь, потому что очень сильно переживал во время работы. Это все такой адреналин. Пока я в процессе, я не ем, не пью, не курю. В первую очередь — это творчество. А продается это потом уже. Ну, что они у меня, копиться что ли будут? Я же их не буду сам носить. Кого-то лучше порадую. Ну, а мне денежка не лишняя? — делится Александр.

Покупатели у Александра есть не только в России. Некоторые маски уходили за рубеж. С появлением различных санкционных ограничений продавать иностранцам изделия стало сложнее. Но, тем не менее, некоторые маски все еще едут за границу, где снимаются в клипах и участвуют в различных фестивалях. Продажи идут через соцсети, тематические группы и доступные маркетплейсы. Также работает и сарафанное радио.

Маску зайца можно увидеть в клипе американской рок-группы Источник: Александр Заречный Некоторые модели покупали для музыкальных фестивалей Источник: Александр Заречный

— Мои маски уезжали в США, примерно 90 процентов, в Германию, в Канаду ездили пару раз. В США для фестивалей Westland и Burning Man. Один товарищ был клипмейкер, он покупал для своих клипов. Последний раз на YouTube случайно клип новый в рекомендациях мне попался. Вижу что-то знакомое. Смотрю, зайчик мой. Он уехал где-то год назад. Маску я узнал, написал им. Вокалистка мне ответила, что гитарист очень ее любит, поблагодарила, — рассказывает сибиряк.

На пике активности, несколько лет назад, продажа масок стала приносить Александру вполне ощутимый, но не стабильный доход. В месяц заинтересованные люди в России или за границей могу купить 3-5 масок. А иногда продаж не бывало по полгода. Был случай, когда один заказчик сразу купил 5 изделий для оформления студии. Среди клиентов владельцы тату-салонов и просто офисных помещений, оформленных в соответствующем стиле. Но сейчас спрос, а точнее доступность площадок для зарубежных продаж, снизилась, поэтому уровень дохода упал.

Маску в стиле «киберпанк» Александр считает своей самой удачной работой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— За границей у меня были постоянные покупатели, которые стабильно где-то раз в месяц что-то высматривали, за обновлениями следили и покупали. Тысяч 60 в месяц можно было поднять на них. Это самый максимум. Сейчас бывает тысяч 30, это хорошо, если так получилось. Полгода может ни одной продажи не быть. Я делаю, они копятся, стоят, на меня смотрят, — описывает экономику своего проекта Александр Заречный.

Для создания своих проектов мастер использует самые обычные инструменты Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Процесс производства масок Александр настроил у себя дома, какой-то мастерской для этого нет. Все происходит на кухне в квартире, где он живет с супругой и маленьким сыном. Поэтому и работает вечерами, когда ребенок уже спит и можно не опасаться, что он внесет в работу свои коррективы. В арсенале мастера нет никаких специфических инструментов: пассатижи, шило, гравер, молоток, клепальник. Для автора хоррор-масок создание каждого экземпляра — это творческий и в чем-то личный процесс. Каждую маску автор доводит до своего идеала. За 13 лет мастер создал около 100 масок и шлемов в разных стилях и формациях. Но прокормить семью этот специфический стартап пока не позволяет.