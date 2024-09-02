Сибиряк променял работу на заводе на резьбу по дереву — видео, как он создает медведя

Резчик работает и с благородным деревом, и со старыми пнями Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

Илья Давыдов работал на заводе слесарем, а в свободе время любил вырезать красивые фигурки и панно из дерева. 10 лет мужчина с семьей переехал из Кузбасса в Новосибирскую область и полностью сменил сферу деятельности - стал скульптуром.

Сегодня он создает уютных сказочных героев, грозных медведей и йети, охраняющих базы отдыха на Алтае и в Горной Шории и даже языческие капища.

— Я интересуюсь нашей дохристианской культурой — не до фанатизма, конечно, но когда мне поступил заказ на изготовление столбов для капища, мне это показалось очень интересным. Сначала я сделал маленькие фигурки, а потом уже здесь сделал большую фигуру из 6-метрового бревна. Высота получилась 4,5 метра. Сейчас оно установлено в частной усадьбе, — говорит скульптор.

Некоторые новосибирцы могли увидеть работы Ильи Давыдова буквально из собственного окна: резчик работает не только с благородным деревом, но и превращает невыкорчеванные старые пни в украшения дворов.

Подробно мы рассказывали историю Ильи Давыдова на выходных, прочитать ее можно здесь.