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Работа Сибиряк променял работу на заводе на резьбу по дереву — видео, как он создает медведя

Сибиряк променял работу на заводе на резьбу по дереву — видео, как он создает медведя

Работы Ильи Давыдова можно увидеть в Сквере сказов и во дворах жилых домов

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15 комментариев

Резчик работает и с благородным деревом, и со старыми пнями

Илья Давыдов работал на заводе слесарем, а в свободе время любил вырезать красивые фигурки и панно из дерева. 10 лет мужчина с семьей переехал из Кузбасса в Новосибирскую область и полностью сменил сферу деятельности - стал скульптуром.

Сегодня он создает уютных сказочных героев, грозных медведей и йети, охраняющих базы отдыха на Алтае и в Горной Шории и даже языческие капища.

— Я интересуюсь нашей дохристианской культурой — не до фанатизма, конечно, но когда мне поступил заказ на изготовление столбов для капища, мне это показалось очень интересным. Сначала я сделал маленькие фигурки, а потом уже здесь сделал большую фигуру из 6-метрового бревна. Высота получилась 4,5 метра. Сейчас оно установлено в частной усадьбе, — говорит скульптор.

Некоторые новосибирцы могли увидеть работы Ильи Давыдова буквально из собственного окна: резчик работает не только с благородным деревом, но и превращает невыкорчеванные старые пни в украшения дворов.

Подробно мы рассказывали историю Ильи Давыдова на выходных, прочитать ее можно здесь.

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Комментарии
15
Drakonn
2 сентября 2024, 20:08
даже он не хочет работать на "заводе"... может пора , что-то менять ? например детишек "небожителей" отправить на эти заводы..., глядишь и народ подтянется
14314447
2 сентября 2024, 20:15
На заводах зарплата должна быть высокой за монотонный труд.
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