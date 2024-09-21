«А Лена всё жила»: трагедия советской гимнастки Мухиной — 26 лет она была прикована к кровати

Десять лет Елена Мухина боролась за медали, еще 26 — за собственную жизнь Источник: Валерий Зуфаров / фотохроника ТАСС











К своим 17 годам Елена Мухина стала чуть ли не иконой советской гимнастики. Когда соперницы узнавали, что им предстоит с ней соревноваться, теряли всякую надежду на победу. Ей действительно не находилось равных не только в Советском Союзе, но и на всей планете. Однако в своем стремлении за высокими результатами она напрочь забывала о себе и своем здоровье, из-за чего до последнего дня осталась прикована к кровати. Мечта, за которой она гналась, оказалась достижима, но за нее спортсменке пришлось заплатить слишком дорого.

Короткое детство

Будущая звезда спорта появилась на свет в Москве в 1960 году. С раннего детства ее жизнь никак нельзя было назвать легкой. Отец Елены Мухиной крепко выпивал и во время одной из очередных своих попоек спалил дом. В этом пожаре погибла мама Елены. Отец решил не обременять себя воспитанием маленькой дочери и ушел в другую семью. Родного ребенка он оставил на попечение бабушки.

Слава богу, бабушка была — кремень, камень.

— Правильная Анна Ивановна, — рассказывала методист по лечебной гимнастике и массажу Нина Лебедева. — Я ее настолько уважала. Ее кто-то даже побаивался. Так что с бабушкой ей очень повезло.

Лена не знала, что такое любовь, а вот что такое терпение и труд — выучила с детства.

Девочка с мечтой

В детстве Елена Мухина больше всего грезила гимнастикой. Она готова была посвятить этому спорту всю свою жизнь. И однажды сама судьба открыла ей дорогу к мечте — на один из уроков пришла тренер и мастер спорта Антонина Олежко, которая набирала детей в секцию. Когда она спросила, кто из ребят хочет заниматься гимнастикой, Лена чуть не закричала от радости и без раздумий подняла руку. Единственная из класса. Остальных девчонок больше интересовало фигурное катание. Тогда Лена ничего не знала о цене спортивных побед.

В советское время дети занимались гимнастикой с детского сада. Лена пришла в гимнастику подростком, но тренер знал, что она будет чемпионом мира Источник: Игорь Уткин / фотохроника ТАСС











Вскоре девочка начала заниматься у прославленного тренера «Динамо» Александра Эглита, который буквально заменил ей отца. Под его руководством она в 14 лет стала кандидатом в мастера спорта, а когда Эглит уходил в ЦСКА, то забрал талантливую и перспективную подопечную с собой.

— Александр Юрьевич Эглит был очень заботливым и внимательным человеком. Он был больше человек, чем тренер, — вспоминал советский гимнаст и призер Олимпийских игр Валерий Кердемелиди.

Эглит желал Лене только добра. Видя ее фантастические способности, он решил отдать ее в более профессиональные руки и позвал посмотреть на воспитанницу Михаила Клименко, которого считали лучшим тренером Москвы. До этого он работал только с мужчинами, но для трудолюбивой Мухиной сделал исключение. Будучи тренером ЦСКА, он любил армейский порядок и дисциплину. Скидок у него не было даже для хрупкой девушки.

Лена посвящала гимнастике всю себя без остатка. Могла тренироваться сутками и выступала на соревнованиях, не обращая внимания на травмы.

— Она безумно терпеливой была. Перенося на себя, я не смогла бы так терпеть какие-то болячки, какие-то боли, усталь, — рассказывала двукратная олимпийская чемпионка и судья международной категории Лидия Иванова. — Это, конечно, помогало тренеру еще и еще выжимать и выжимать.

Елена Мухина получала много травм, но они не могли остановить ее Источник: Игорь Уткин, Александр Яковлев / фотохроника ТАСС











На одном из Кубков СССР она повредила ахиллово сухожилие, но продолжила соревноваться. Часто такое стремление к мечте приводило гимнастку в больницу. Например, в 1975 году на Спартакиаде народов СССР Мухина неудачно приземлилась. В результате у нее оторвались остистые отростки шейных позвонков. Без госпитализации было не обойтись. Но времени на полноценное восстановление у нее никогда не было.

— Когда мы с Мухиной периодически встречались в зале, она выглядела заторможенной, часто плакала, — рассказывала спортсменка и журналист Елена Вайцеховская. — Как-то сказала, что не успевает полностью перейти проспект перед спорткомплексом ЦСКА, пока горит зеленый свет, — не хватает сил. При этом ее произвольная программа практически на всех снарядах продолжала оставаться сложнейшей в мире.

Петля Мухиной

Михаил Клименко с самого начала знал, что козырем Мухиной сделает невероятную сложность элементов. И составил для нее фантастическую программу, главным трюком которой стала так называемая петля Мухиной — усовершенствованная версия петли Корбут.

— В ней жил озорной чертенок, и вместе с тем она была пластична, женственна. Петля Мухиной на брусьях — вообще шедевр мировой гимнастики, — рассказывал однажды тренер сборной СССР Леонид Аркаев.

Во время исполнения петли Корбут, названной так в честь гимнастки Ольги Корбут, впервые успешно исполнившей данный элемент на соревнованиях, спортсменка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Елена Мухина добавила в этот элемент винт. Обе петли сейчас признаны слишком опасными и запрещены к исполнению.

Так выглядит та самая петля Мухиной Источник: Historical Videos / Youtube.com

— Когда Клименко по предложению своего брата Виктора решил усовершенствовать петлю Корбут, получилось нечто потрясающее, — вспоминала советская гимнастка и олимпийская чемпионка Нелли Ким. — Зрители ахают и закрывают глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и порхает в воздухе.

Но зрителям, восхищавшимся мастерством гимнастки, было невдомек, какой труд стоит за этим. Лене тяжело было решиться на каждый новый элемент, придуманный Клименко. У нее не получалось. Она падала. Поднималась. Снова шла к снаряду. Трудилась, пока не начинало получаться. Нагрузки были невероятно тяжелыми. Но результат того стоил.

Впервые свой уникальный трюк Елена Мухина продемонстрировала на первенстве Европы в Праге в 1977 году. В результате она завоевала три золотые медали, уступив в личном зачете лишь румынской гимнастке Наде Комэнеч.

Зрители с замиранием сердца наблюдали за тем, что вытворяет Мухина на снарядах Источник: Игорь Уткин, Александр Яковлев / фотохроника ТАСС











В 1978 году Мухина одерживала победу за победой. После триумфа на чемпионате СССР ее признали сильнейшей гимнасткой страны, а результаты на чемпионате мира в Страсбурге сделали ее абсолютной чемпионкой. Вот только на чемпионат мира Мухина не попала — сломала ногу на показательных выступлениях в Англии в 1979 году. Но, едва оправившись после травмы, спортсменка начала тренироваться с удвоенной силой. Тем более что на носу была Олимпиада-80.

— Самой трудолюбивой из нас была Лена. Из-за травмы она пропустила чемпионат мира — 79 и теперь работала без устали, наверстывая упущенное и мечтая стать участницей Олимпийских игр, — вспоминала Нелли Ким.

«Это катастрофа»

На летнюю Олимпиаду в Москве у Михаила Клименко были большие планы — преисполненный уверенности в том, что его подопечная ошеломит всех, он добавил в ее и без того невероятно сложную программу сальто Томаса, которое обычно входит только в мужскую программу. Суть этого трюка заключается в том, что после нескольких сложнейших прыжков гимнаст должен приземлиться не на ноги, а в кувырок, головой вниз.

Тренер воспитывал из Мухиной стойкого оловянного солдата, забывая о том, что она прежде всего девушка Источник: Игорь Уткин, Александр Яковлев / фотохроника ТАСС











За пару недель до старта Олимпиады в Москве сборная СССР по гимнастике отрабатывала программы на тренировочной базе в Минске. Но на отборочных Лена показала неважный результат, что поставило ее участие в Олимпиаде под большой вопрос. Поэтому Михаил Клименко экстренно улетел в Москву, чтобы попробовать отстоять свою подопечную. Поэтому Лена отрабатывала сложные элементы самостоятельно, без его присмотра. Во время одного из подходов она неудачно оттолкнулась. Ей не хватило высоты, чтобы нормально приземлиться. Спортсменка врезалась головой в пол и сломала шею.

— Я сделала, упала и не понимаю: «Что это ко мне все бегут?» Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная, — вспоминала позже Елена.

— Я в этот момент не была в Минске. Вдруг звонок: «Лена травмировалась, Мухина. У нее ножки не движутся», — рассказывала Лидия Иванова о том, как узнала о травме гимнастки. — Она как только упала, у нее перестали ножки и ручки двигаться.

Лена тогда не понимала, что случилось. Она пыталась встать, но тело совершенно не слушалось. Пыталась пошевелить рукой или ногой — не получалось.

— Хочу рукой пошевелить — не могу. И тут просто так подумала и сказала себе: «Это катастрофа», — рассказывала Мухина.

«А Лена всё жила»

Травма Лены Мухиной — перелом позвоночника с повреждением спинного мозга — в советские годы считалась смертельной.

— Врачи говорили, что, когда такой перелом, люди не живут долго — они умирают на второй день или третий. А Лена всё жила, — говорила советская гимнастка, тренер и судья международной категории Тамара Жалеева.

Видя такую живучесть девочки, из Москвы вызвали специалиста в нейрохирургии — профессора Александра Лившица. Операция прошла успешно, но драгоценное время ушло. Повреждения спинного мозга стали необратимы. Это был приговор: больше двигаться Лена не сможет. Двигательная активность сохранилась лишь у плечевого и локтевых суставов. Стоять, сидеть и держать в руках ложку или ручку спортсменка не могла.

«Я чувствовала себя животным»

Тяжелая травма поставила крест на карьере Елены Мухиной, но не заставила ее сдаться окончательно. Гимнастка окончила Московский институт физкультуры, получила диплом тренера, ежедневно делала упражнения, благодаря которым могла хотя бы недолго сидеть, держать ложку и немного писать.

Национальный спорткомитет дал Мухиной квартиру, оборудованную для человека с ограниченными возможностями, купил телевизор и радиоприемник. Эта квартира и стала миром спортсменки на следующие 26 лет. Она просыпалась, выполняла упражнения, читала, смотрела телевизор и засыпала.

В 1982 году Международный олимпийский комитет удостоил ее высшей награды — олимпийского ордена за вклад в развитие мирового спорта. Вручать его к спортсменке приехал Хуан Антонио Самаранч, бывший тогда президентом комитета.

Источник: Городские порталы

Ухаживала за Еленой ее бабушка. А когда и она слегла, на выручку пришли коллеги Елены по спортивному цеху. Единственные, кто не принимал участия в жизни Мухиной, — это отец и тренер.

— Папа же пьяница был. Он приходил, вы представляете, взрослый человек, которому не сделаешь замечания, попросить его просто помочь Лену помыть, переложить в ванную, с дивана на диван — он мог проигнорировать свысока, мол, вы тут для чего, и всё, — вспоминала методист по лечебной гимнастике и массажу Нина Лебедева, которая пыталась выходить Лену. — Он приходил только брать деньги. Это ужасный человек.

— Я единственное могу сказать: всё-таки эта травма на совести ее тренера Михаила Клименко. Он ее загонял. У Лены безумно болела нога, а он заставлял работать, — утверждала девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина. — Вскоре после Олимпиады в Москве, когда Мухину уложили и много-много раз оперировали, он со всей семьей уехал в Италию и прекрасно живет там по сей день со своими детьми.

— Я могу сказать, что потрясение Клименко было настолько глубоким, что первый год он не мог перешагнуть через себя. Он не ученицу забыл. Он переживал ужас сам с собой, — рассказывала спортивный обозреватель Наталья Калугина.

— Я пытался их примирить. Я был несколько раз на соревнованиях в Италии и у него дома оставался ночевать. Я говорю: «Миш, давай я какой-нибудь подарок от тебя передам». «Нет, — говорит, — я сам к ней приду и поговорю». Вот так они непрощенные ушли: и один, и другая.

Гимнастка ушла из жизни в 2006 году после сердечного приступа. За последние 26 лет она ни разу не вышла из своей квартиры.