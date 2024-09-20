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Культура Царские наряды и бесплатное кино: что еще будет на Днях Эрмитажа в Новосибирске — афиша и цены

Царские наряды и бесплатное кино: что еще будет на Днях Эрмитажа в Новосибирске — афиша и цены

В музее подготовили программу для детей

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Мероприятия запланированы на три дня

В Новосибирске сегодня, 20 сентября, начались Дни Эрмитажа (6+) в Новосибирске. В Художественном музее открылась выставка «Парадный выезд императорского двора». Вместе с ней пройдут лекции, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы.

Лекции пройдут на разные темы и читать их будут сотрудники Эрмитажа. Билеты на них стоят 300 рублей для взрослых и 200 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. Сегодня, 20 сентября, в 18:00 про «Шедевры Галереи драгоценностей Эрмитажа».

Завтра, 21 сентября, в 14:00 можно будет послушать про «Царства земное и небесное: коронационный и траурный кортеж императорского двора». В 16:00 про «Шедевры старых мастеров. Западноевропейское искусство XIII–XVIII вв.». А в 17:00 «Лошади русских царей в музее коневодства». В 18:00 начнется лекция про «Белое золото королей. Западноевропейский и русский фарфор XVIII–XIX вв.».

В воскресенье, 22 сентября, лекторий начнется с рассказа про «От романтизма к модернизму. Западноевропейское искусство XIX–XX вв.» в 14:00. А в 18:00 будет лекция «Металл луны. Западноевропейское серебро XVI–XIX вв.».

Для детей подготовили мастер-классы. 21 и 22 сентября в 13:30 пройдет мероприятие под название «Царские наряды», на которой будут раскраска, коллаж, бумажная кукла с нарядами. Это для детей от 6 до 12 лет. Полный билет стоит 600 рублей.

В 17:00 пройдут мастер-классы «Театральный выезд» — настольная игра с нескучными вопросами. Она ориентирована на детей от 10 до 16 лет. Билет также обойдется 600 рублей.

Бесплатно можно будет посетить эрмитажные кинотеатр и библиотеку. Кино будут показывать все три дня 20, 21 и 22 сентября в 19:30. В пятницу покажут фильм про музей «Эрмитаж Ея Императорского Величества», в субботу — «Сибирский путь Павла Пясецкого». Он посвящен масштабной акварельной панораме Транссибирской магистрали, созданной в конце XIX века художником и путешественником Павлом Яковлевичем Пясецким. А в воскресенье будет показ фильма «Большая церковь Зимнего дворца» про историю и реставрацию здания.

Библиотека будет работать 22 сентября, в 16:00. Там будут рассказывать о книгах, которые выпустил Эрмитаж.

Экскурсии «От коронации до охоты: быть на коне», на которых расскажут про выставку, будут проходить с 24 сентября со вторника по субботу в 13:00 и в 18:00. А с 29 сентября каждое воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00. Билеты стоят 700 рублей и 600 рублей для школьников, студентов и пенсионеров.

Корреспонденты НГС пробрались на выставку Эрмитажа до её открытия. Рассказываем и показываем ради чего стоит сходить в музей.

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