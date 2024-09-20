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Дороги и транспорт В субботу рядом с площадью Маркса перекроют улицу — что там будет происходить

В субботу рядом с площадью Маркса перекроют улицу — что там будет происходить

Четырем маршрутам придется возить пассажиров в объезд

1 273
8 комментариев

На ярмарке можно будет купить овощи, фрукты и ягоды

В Новосибирске перекроют дорогу ради проведения сельхозярмарки. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Машины не смогут ездить по участку улицы Сибиряков-Гвардейцев на дороге от улицы Покрышкина до площади Маркса завтра, 21 сентября. Ограничение введут с 06:00 до 16:00.

Поменяют схему движения и у маршрутов четырех автобусов. Автобусы № 45, № 29, № 43, № 60 объедут перекрытие по улице Покрышкина.

Недавно в Новосибирске перекрыли площадь Пименова ради трофейной выставки техники НАТО. Ограничения продлятся с 13 по 22 сентября.

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Комментарии
10
Гость
52 минуты
Ярмарка для крестьян с левого берега, очень правильное решение. Надо их как-то подкармливать, чтобы они не окочурились зимой.
Гость
57 минут
Почему бы не перекрывать всегда, как в Таиланде, туристическая привлекательность выросла бы
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