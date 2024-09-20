В субботу рядом с площадью Маркса перекроют улицу — что там будет происходить

В Новосибирске перекроют дорогу ради проведения сельхозярмарки. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Машины не смогут ездить по участку улицы Сибиряков-Гвардейцев на дороге от улицы Покрышкина до площади Маркса завтра, 21 сентября. Ограничение введут с 06:00 до 16:00.
Поменяют схему движения и у маршрутов четырех автобусов. Автобусы № 45, № 29, № 43, № 60 объедут перекрытие по улице Покрышкина.
Недавно в Новосибирске перекрыли площадь Пименова ради трофейной выставки техники НАТО. Ограничения продлятся с 13 по 22 сентября.