НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

с-в.

 751мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

На месте бывшего завода хотят построить ЖК — реакция новосибирцев

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Происшествия «Вижу из окна квартиры»: на правом берегу Новосибирска произошел пожар — видео с огнем

«Вижу из окна квартиры»: на правом берегу Новосибирска произошел пожар — видео с огнем

Об инциденте также сообщили в соцсетях

679
2 комментария

О происшествии также заявили в соцсетях

Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков — по их данным, инцидент случился на улице Ипподромской.

Огонь ярко освещает улицу

Читатель НГС объяснил, что пожар произошел в районе Плехановского жилмассива. Он заметил огонь в 21:44.

— Я вижу это из окна квартиры, — сообщил сибиряк.

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» заявил, что возгорание началось около ЖК на Николая Островского в Дзержинском районе.

Кадры пожара публикуют в соцсетях

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. Корреспондент также связался с единой дежурно-диспетчерской службой, на момент публикации в ней не смогли предоставить комментарий.

Днем в районе остановки «Ж/м Волочаевский» у Гусинобродского шоссе вспыхнул пожар. Он произошел в кафе.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирск Возгорание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 минут
🔥 Известия СВО за 14 - 20 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - ВКС России выполнили 27 групповых обработки объектов энергетики, нефтепереработки и баз ГСМ, предприятий ВПК, аэродромов, батарей ПВО, арсеналов, военных эшелонов, мест размещения боевиков и наемников по всей территории т.н. "Украины". - В Курской обл. освобождены н.п. Успеновка и Борки, а также Желанное Первое и Георгиевка в ДНР 👍🎉 ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - Отбито 107 атак мясистых каkл0-жив0тных, - В минусе - свыше 16810* украинских 🐷🐷, - Взяты в плен - 53 боевика, - Выведено из строя - свыше 589 ед. боевой и авто техники, - Разбито - 37 полевых склада боеприпасов, - ПВО сбито - 4 самолёта (2 Су-27 и 2 МиГ-29), 305 БПЛА, 42 реакт. снаряда, 7 ракет и 12 авиабомб, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

FronT,51

viktor krikauzou,42

Svetlana,45

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление