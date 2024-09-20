«Вижу из окна квартиры»: на правом берегу Новосибирска произошел пожар — видео с огнем

О происшествии также заявили в соцсетях Источник: читатель НГС











Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков — по их данным, инцидент случился на улице Ипподромской.

Огонь ярко освещает улицу Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Читатель НГС объяснил, что пожар произошел в районе Плехановского жилмассива. Он заметил огонь в 21:44.

— Я вижу это из окна квартиры, — сообщил сибиряк.

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» заявил, что возгорание началось около ЖК на Николая Островского в Дзержинском районе.

Кадры пожара публикуют в соцсетях Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. Корреспондент также связался с единой дежурно-диспетчерской службой, на момент публикации в ней не смогли предоставить комментарий.