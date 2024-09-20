«Вижу из окна квартиры»: на правом берегу Новосибирска произошел пожар — видео с огнем

Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков — по их данным, инцидент случился на улице Ипподромской.
Читатель НГС объяснил, что пожар произошел в районе Плехановского жилмассива. Он заметил огонь в 21:44.
— Я вижу это из окна квартиры, — сообщил сибиряк.
Телеграм-канал «АСТ-54 Black» заявил, что возгорание началось около ЖК на Николая Островского в Дзержинском районе.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. Корреспондент также связался с единой дежурно-диспетчерской службой, на момент публикации в ней не смогли предоставить комментарий.
Днем в районе остановки «Ж/м Волочаевский» у Гусинобродского шоссе вспыхнул пожар. Он произошел в кафе.