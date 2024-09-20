Составляем график: врач дала советы о том, как часто нужно мыть волосы

Нужно прикладывать много усилий, чтобы волосы были красивыми Источник: Дарья Пона / 74.RU











Вопросом о том, как часто нужно мыть волосы, хотя бы раз в жизни задавался каждый. Особенно это актуально для девушек: некоторые строго следуют графику и подстраивают под него свои выходы в свет. А кто-то откладывает процедуру до последнего, потому что в детстве слышал страшилки о вреде частого мытья. НГС решил разобраться в том, как правильно ухаживать за волосами, чтобы сохранить их красоту и не заработать проблем. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

От чего зависит здоровье волос

На состояние шевелюры влияют внешние и внутренние факторы. Ко вторым относятся генетика, которая отвечает за тип, структуру и плотность. Также важен баланс витаминов, минералов и белков в организме. Для сохранения качества волос нужны витамины группы В, витамины А, D и Е, а также цинк, железо и селен.

— Недостаток этих элементов может привести к ослаблению и выпадению волос. Гормональные изменения, происходящие, например, во время беременности, менопаузы или заболеваний щитовидной железы, также могут сильно сказать на состоянии волос, — объяснила терапевт Татьяна Тарадеева.

Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье».

Качество волос также зависит от общего состояние организма. На него могут негативно влиять заболевания почек, эндокринные нарушения, проблемы с гормональным фоном и постоянный стресс.

Качество волос зависит от состояния организма и внешних факторов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Внешние факторы, которые влияют на волосы, — это уход (мытье, использование кондиционеров и масок), ультрафиолетовое излучение, перепады температуры. На шевелюре может негативно сказаться химическая завивка, окрашивание, термообработка и другие бьюти-процедуры, которые делают без контроля специалиста.

При этом, отмечает Татьяна Тарадеева, выпадение волос или ухудшение их качества может быть симптомом различных заболеваний. Гормональные расстройства, например, заболевания щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз) иногда приводят к изменению структуры и количества волос. Также на волосы негативно влияет дефицит витаминов, алопеция, псориаз, себорейный дерматит, инфекции (в том числе, грибковые) и дефицит витаминов.

Мыть ли голову каждый день

Некоторые предпочитают мыть волосы ежедневно. Врач объяснила, что у этого есть и положительные, и отрицательные последствия.

— Плюсы: удаление избыточного жира и загрязнений может помочь сохранить кожу головы чистой и здоровой. Это особенно полезно для людей с жирными волосами или активно занимающихся спортом, — рассказала Татьяна Тарадеева.

К негативным последствиям относится то, что частое мытье пересушивает волосы и кожу головы, особенно в случае, если в шампуне есть агрессивные химикаты. Они приводят к зуду, шелушению кожи, иногда увеличивают выпадение волос. Также они могут становиться ломкими и терять блеск.

Сухие волосы нужно мыть реже, чем жирные Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Частота мытья головы, как и уход за волосами, зависит от индивидуальных особенностей человека. Жирные волосы могут требовать более частого мытья (каждый день или через день), а сухие волосы могут хорошо сохранять чистоту при мытье 1-2 раза в неделю. Люди, активно занимающиеся спортом или живущие в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, более часто моют голову, — говорит терапевт.

Если у человека есть такие проблемы, как перхоть или себорейный дерматит, то нужен специальный подход к мытью и уходу. В таком случае лучше проконсультироваться со специалистом.

Важно искать баланс между регулярностью мытья головы и состоянием волос, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми. Татьяна Тарадеева рекомендует следить за состоянием волос и вовремя обращаться к врачу, если они начинают выпадать или их качество ухудшается.