Каре уже не в моде: в тренде этой осени — стрижка боб. Вот кому она подойдет

Эта простая стрижка набирает популярность во всем мире — ну как можно такое пропустить! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Тысячи модниц в разное время носили стрижку боб. Ее предпочитали Рианна и Ева Лонгория, Ким Кардашьян и Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу и Кира Найтли, Бейонсе и Виктория Бэкхем. А у Коко Шанель стрижка боб и вовсе была фирменной. Российские звезды тоже в стороне не остаются — с бобом на голове светскими модниками неоднократно была замечена модель Ирина Шейк. И этой осенью, по словам парикмахеров, эта стрижка будет на пике популярности. Смотрим, какие бывают варианты боба и кому подойдет такая стрижка.

Что такое стрижка боб

Боб — это вариант подстричь волосы так, что пряди спереди будут немного длиннее, чем сзади. При этом шея будет открыта. Стрижка боб проста в укладке, комфортна в повседневной жизни и открывает многообразие вариантов для стилистов.

Вот с таким бобом, например, козыряла однажды Ирина Шейк на вечеринке в Нью-Йорке Источник: Voguerussia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Авторство этого стиля волос приписывают танцовщице Айрин Кассл, которая еще в 1915 году рассталась с длинными волосами в угоду карьере. Шевелюра мешала девушке выступать, а короткая стрижка получила название «Кассл боб» и увековечила ее имя.



К популяризации боба приложила руку и Коко Шанель. Есть история о том, как законодательница мод однажды собиралась в театр и сожгла прядь волос на своей голове. Не желая пропускать светский раут, мадемуазель без тени сомнений обрезала длинные волосы. Вслед за Коко Шанель тренд подхватили тысячи модниц того времени.



Сокрушительную победу над длинными волосами стрижка боб одержала в 60-х годах прошлого века благодаря известному парикмахеру Видалу Сассуну. Он обратил внимание на то, что женщины с длинными волосами вынуждены каждые 3 дня посещать салоны красоты, чтобы смыть лак и сделать новую укладку. Поэтому парикмахер популяризовал стрижку, после которой волосы сами принимали идеальную форму.

В начале 2000-х боб имел оглушительный успех благодаря Виктории Бэкхем, которая долгое время не изменяла своей прическе.



Источник: Victoriabeckham / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При этом у стрижки боб есть множество вариантов. Она может быть и элегантной, и деловой, и дерзкой.

Кому подойдет стрижка боб

Зачастую парикмахеры называют боб стрижкой столетия и самым гениальным изобретением. Она не выходит из моды и позволяет создавать различные образы благодаря длине волос, челке, пробору. К тому же боб подходит под любой тип лица и для любого возраста — от самых юных барышень до зрелых дам. Важно учитывать особенности строения лица и тип волос, чтобы подобрать наиболее выигрышный вариант.



Стилисты рекомендуют стрижку боб девушкам с тонкими и прямыми волосами. Она идеально подойдет женщинам c круглым, овальным или треугольным типом лица, а также с заостренным подбородком.

Разновидности стрижки боб

Российские парикмахеры выделяют 10 разновидностей боба.



Классический боб

У этой стрижки ровный срез на уровне или чуть ниже подбородка. Классический боб подходит для прямых и чуть вьющихся волос. Его легко укладывать, а эффект держится 6–8 недель. Однако этот вариант лучше не рассматривать обладательницам густых и кудрявых волос.



Источник: Sorokina_olesya_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Асимметричный боб

Такая стрижка создает смелый образ благодаря разной длине прядей с левой и правой стороны лица. Асимметричный боб поможет выделиться, однако требует регулярного подравнивания и укладки с помощью специальных средств.



Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Боб с челкой

Такая стрижка создает дополнительный акцент на лице. Она помогает скрывать лоб, и боб с челкой выбирают женщины, которые хотят замаскировать мимические морщины. Однако у такого боба есть недостаток — вьющиеся волосы придется постоянно укладывать.

Источник: Olgakursitis / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Градуированный боб

Особенность этой стрижки — удлиненные пряди спереди и короткие на затылке. Градуированный боб придает умопомрачительный объем обладательницам тонких волос без стайлингов. Однако эта стрижка не будет выигрышно смотреться на курчавых волосах.

Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Текстурированный боб

Это многослойная версия классического боба, благодаря которой можно получить объем без спецсредств. Такая стрижка проста в укладке и отлично сохраняет форму. Однако каждые 6–8 недель ее нужно освежать у парикмахера.

Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вьющийся боб

Версия, которая идеально подойдет обладательницам строптивых кудряшек или вьющихся волос. Стрижка выглядит очень естественно и не требует изощренной укладки, хотя без спецсредств тут всё же не обойтись.

Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Лонг-боб

Вариация классического боба, когда длина волос достигает уровня плеч. Это универсальная стрижка, которая придает женщине утонченность. Еще один плюс — форма лонг-боба сохраняется в течение 8–10 недель.

Источник: Оlgakursitis / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Шэгги боб

Стрижку шэгги от обычного боба отличают короткая челка, торчащие в разные стороны и словно рваные пряди и объем в верхней части головы. Такая стрижка создает эффект легкой небрежности. Ее можно делать на вьющихся волосах.

Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Боб-каре

Эта стрижка — симбиоз боба и каре. У нее четкая и ровная линия среза, благодаря чему получается элегантный и утонченный образ. Боб-каре подходит для прямых и слегка кучерявых волос, однако на густые, упругие кудри ее лучше не делать.

Источник: Evgeniyabertovahair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Боб на ножке

Это модернизированная версия боба — с коротким затылком и удлиненными передними прядками. Они и создают эффект «ножки», которая придает прическе современное и оригинальное звучание. В стрижке «боб на ножке» длина волос обычно на уровне подбородка или немного ниже.

Источник: Berlinalmaty / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чем отличается боб от каре

Стрижку боб иногда путают с каре. Российские парикмахеры выделяют несколько различий. Во-первых, длина волос в каре одинаковая по всей голове, а у боба пряди у лба длиннее, чем на затылке.



Во-вторых, благодаря срезу волос боб позволяет изначально получить необходимый объем без укладки, а добавить объема каре можно с помощью специальных средств для стайлинга.

