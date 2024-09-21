По съезду четвертого моста пустили движение — главные события в Новосибирской области за 20 сентября

НГС собрал 5 самых интересных событий, которые произошли 20 сентября в Новосибирской области Источник: группа «ВИС»











В Новосибирске и области каждый день происходят десятки событий, которые влияют на жизнь людей. Но уследить за повесткой региона не так просто — некоторые происшествия могут «потеряться» в новостной ленте. НГС собрал 5 самых интересных событий, которые произошли 20 сентября.

По съезду четвертого моста в Новосибирске запустили движение

20 сентября стало известно, что группа «ВИС» завершила строительство одного из съездов четвертого моста. Речь идет об участке на площади Энергетиков. Строители запустили движение по временной схеме по три полосы в каждую сторону. Это один из 25 съездов, которые предусмотрены проектом.

Яма у подъезда дома в Новосибирске

Огромная яма появилась возле подъезда дома по улице Геодезическая. Сначала к нему проложили маленький мостик, затем — бетонные блоки. Житель Новосибирска сообщил, что в доме идет капремонт.

Что мешает снести ТРЦ «Сибирский Молл» прямо сейчас

Причины объяснил владелец ТРЦ Александр Бойко. Девелопер в будущем планирует масштабную стройку на участке. Он хочет избавиться от плоской парковки, построив конгресс-центр, новое здание для «Сибирского Молла» и другое.

В Новосибирской области прогнозируются первые морозы

Новый прогноз погоды синоптики дали 20 сентября. По их данным, в середине третьей декады в Новосибирской области ожидается похолодание.

Так, 25-27 сентября ночная температура воздуха составит -2…+3 градуса, местами до -7 градусов.

Пожар вблизи крупного ЖК в Новосибирске