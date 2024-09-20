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Происшествия Не могли подъехать из-за машин: что известно о пожаре у крупного ЖК в Новосибирске

Не могли подъехать из-за машин: что известно о пожаре у крупного ЖК в Новосибирске

О происшествии рассказали очевидцы

794
6 комментариев

Пожар произошел на правом берегу города

Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар. По словам читателей НГС, возгорание произошло в частном доме на улице Крестьянская. Он находится вблизи крупного жилого комплекса.

— Пожарные долго не могли подъехать из-за заставленных машин. Минут 15, пока жители сами не стали машины растаскивать, — сообщил читатель НГС Егор.

Очевидцы деляться видео с пожара

Сибиряк снял на видео работу сотрудников МЧС

Сибиряк сообщил, что в 23:00 на месте пожара остался дым. Другой читатель НГС Андрей рассказал, что возгорание произошло в районе 20:40. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил о пожаре в частном доме.

Судя по кадрам, на месте было несколько пожарных машин

— Было четыре пожарных машин. Они не могли проехать из-за того, что у ЖК припаркованы не по правилам автомобили, — заявил Андрей.

О проблеме с парковкой также сообщают в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков. В нем опубликовали кадры, как сотрудники МЧС тушили возгорание.

Накануне в Ленинском районе Новосибирска загорелся мусор. Видео с возгоранием опубликовали в соцсетях.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Пожар МЧС Новосибирск
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Комментарии
8
За державу обидно!
8 минут
Пожарные не могли подъехать...... Вот он ,момент истины,затра же на Караваева 1 должны оказаться все разрешалы на строительство ЖК,застройщики и управляющая компания и главное все МЧСники !!!! Не окажутся,такое будет происходить постоянно и на все правила,нормы и законы все вышеперечисленные ,как забивали ,так и будут забивать(за долю малую!)
Гость
26 минут
Нужно запретить всякие шлагбаумы, заборы и машины по периметру домов. И разрешить машинам МЧС таранить любое препятствие без возмещенич ущерба!
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