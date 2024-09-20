Не могли подъехать из-за машин: что известно о пожаре у крупного ЖК в Новосибирске

Пожар произошел на правом берегу города Источник: читатель НГС Егор











Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар. По словам читателей НГС, возгорание произошло в частном доме на улице Крестьянская. Он находится вблизи крупного жилого комплекса.

— Пожарные долго не могли подъехать из-за заставленных машин. Минут 15, пока жители сами не стали машины растаскивать, — сообщил читатель НГС Егор.

Очевидцы деляться видео с пожара Источник: читатель НГС Егор

Сибиряк снял на видео работу сотрудников МЧС Источник: читатель НГС Егор

Сибиряк сообщил, что в 23:00 на месте пожара остался дым. Другой читатель НГС Андрей рассказал, что возгорание произошло в районе 20:40. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил о пожаре в частном доме.

Судя по кадрам, на месте было несколько пожарных машин Источник: читатель НГС

— Было четыре пожарных машин. Они не могли проехать из-за того, что у ЖК припаркованы не по правилам автомобили, — заявил Андрей.

О проблеме с парковкой также сообщают в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков. В нем опубликовали кадры, как сотрудники МЧС тушили возгорание.