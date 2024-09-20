НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

ю-в.

 752мм 47%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25

По съезду четвертого моста запустили движение - фото

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Дороги и транспорт По шестиполосному съезду четвертого моста в Новосибирске запустили движение — фото

По шестиполосному съезду четвертого моста в Новосибирске запустили движение — фото

Общая готовность левобережной развязки составляет 80%

4 208
28 комментариев

Движение запущено по временной схеме по три полосы в каждую сторону

Группа «ВИС» завершила строительство одного из съездов четвертого моста на площади Энергетиков. Компания запустила по нему движение сегодня, 20 сентября.

— Движение запущено по временной схеме по три полосы в каждую сторону. Это обеспечивает прямой ход автомобилей с проезда Энергетиков до улицы Станиславского в обоих направлениях, — отметили в «ВИСе».

Это один из 25 съездов, которые заложены в проекте. На нем уже сделали переустройство контактной сети троллейбусов. Сейчас на масштабной стройке задействовано около 280 рабочих. Общая готовность левобережной развязки составляет 80%, правобережной — 89%. Эстакада основного хода и сам мостовой переход построены на 92% и 96% соответственно.

У моста будет 25 съездов

Новый мост и транспортные развязки предусматривают бессветофорное движение и позволят пропускать свыше 70 тысяч автомобилей в сутки, которые смогут двигаться с расчетной скоростью до 100 км/ч.

Сейчас на масштабной стройке задействовано около 280 рабочих

В конце августа мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на строительство четвертого моста. Документ действует до 6 декабря 2025 года.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Четвертый мост Новосибирск ВИС Развязка
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
ПРО
46 минут
когда ВИС начнет возвращать деньги населению Новосибирска?
ПРО
47 минут
зачем съезд без моста?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Ок,52

Мария,36

Наталия,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление