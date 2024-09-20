По шестиполосному съезду четвертого моста в Новосибирске запустили движение — фото

Группа «ВИС» завершила строительство одного из съездов четвертого моста на площади Энергетиков. Компания запустила по нему движение сегодня, 20 сентября.
— Движение запущено по временной схеме по три полосы в каждую сторону. Это обеспечивает прямой ход автомобилей с проезда Энергетиков до улицы Станиславского в обоих направлениях, — отметили в «ВИСе».
Это один из 25 съездов, которые заложены в проекте. На нем уже сделали переустройство контактной сети троллейбусов. Сейчас на масштабной стройке задействовано около 280 рабочих. Общая готовность левобережной развязки составляет 80%, правобережной — 89%. Эстакада основного хода и сам мостовой переход построены на 92% и 96% соответственно.
Новый мост и транспортные развязки предусматривают бессветофорное движение и позволят пропускать свыше 70 тысяч автомобилей в сутки, которые смогут двигаться с расчетной скоростью до 100 км/ч.
В конце августа мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на строительство четвертого моста. Документ действует до 6 декабря 2025 года.