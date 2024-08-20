Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили на год

Мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на строительство четвертого моста. Документ действует до 6 декабря 2025 года.
Документ опубликован на муниципальном портале. Разрешение на строительство, которое «Сибирская концессионная компания» получила в июле прошлого года, действовало до 31 декабря 2024 года.
Четвертый мост в Новосибирске должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В мае стало известно, что срок окончания работ перенесли на 6 декабря 2025 года, постановление подписал губернатор Андрей Травников.
При этом рабочее движение по мосту собираются запустить в 2024 году. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. В июле, по оценке министерства транспорта Новосибирской области, готовность моста составляла 85%.
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