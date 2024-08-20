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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили на год

Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили на год

Документ выдала мэрия

3 569
61 комментарий

Объект готов на 85%

Мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на строительство четвертого моста. Документ действует до 6 декабря 2025 года.

Документ опубликован на муниципальном портале. Разрешение на строительство, которое «Сибирская концессионная компания» получила в июле прошлого года, действовало до 31 декабря 2024 года.

Четвертый мост в Новосибирске должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В мае стало известно, что срок окончания работ перенесли на 6 декабря 2025 года, постановление подписал губернатор Андрей Травников.

При этом рабочее движение по мосту собираются запустить в 2024 году. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. В июле, по оценке министерства транспорта Новосибирской области, готовность моста составляла 85%.

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Комментарии
61
За державу обидно!
20 августа 2024, 10:42
На Октябрьском мосту подрядчик кинул мэрию и договор с ним расторгнут,на Димитровском мосту тоже "конь не валялся" и кроме плаката об окончании работ 25октября 2024года и бетонных блоков нет ни рабочих ,ни техники и всем уже поняьно,что не сделают даже одну полосу и зимний колапс из вечной пробки нам гарантирован. Зато у нас новый мэр с несбыточной мечтой и обещаниями всё-таки уложить обычную плитку в Первомайском сквере,губернатор,который только обещает ,обещает и в столицах его аж распирает от выдуманных им своих успехах, ещё где то затаились в сенате -наш бывший губернатор,который так и не ответил куда делись 1500квартир ,деньги на строительства метро и т.д.,куча депутатов от региона в ГД,которых после выборов интересуют только их личные расцветаи и дела. Что то не так в нашем королевстве ,всё через одно место,всё.....
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
20 августа 2024, 10:13
в стране вовремя, только инаугурация...все остальное полуфабрикаты, полумеры и недоделки...ват никам сойдет и так...
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