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Дороги и транспорт Рабочее движение по четвертому мосту в Новосибирске планируют запустить в 2024 году

Рабочее движение по четвертому мосту в Новосибирске планируют запустить в 2024 году

Для этого концессионер должен выполнить ряд условий

2 055
22 комментария
Готовность транспортных развязок для четвертого моста на правом берегу составляет 85%

Рабочее движение по четвертому мосту планируют запустить в декабре этого года. Об этом НГС сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.

— Для запуска рабочего движения концессионер должен обеспечить соответствие объекта требованиям постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации», — сообщили в Минтрансе.

То есть движение по мосту запустят, если дорожное полотно будет соответствовать правилам техники безопасности: нанесена разметка, установлены ограждения, знаки и освещение.

Как отметили в Минтрансе, ориентировочная готовность правобережной транспортной развязки составляет 85%.

— По левобережной транспортной развязке преждевременно указывать общую готовность, так как она состоит из большого количества искусственных сооружений, которые будут завершены в полном объеме только в 2025 году, — пояснили в министерстве.

В начале июля группа компаний «ВИС» заявила, что готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года. По данным концессионера, готовность объекта составляет более 90%.

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Новосибирск Минтранс НСО Четвертый мост ГК ВИС
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Комментарии
23
274502334
21 июля 2024, 09:28
новость от 3 июля: "В ГК «ВИС» на момент публикации этого материала оценивают готовность четвертого моста через Обь на 90%." 5% развалились за две недели? 🤣
274444392
21 июля 2024, 09:41
Какую-то развязку больше года. УЖАС. В связи с чем мост так долго строится?
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