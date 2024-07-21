Рабочее движение по четвертому мосту в Новосибирске планируют запустить в 2024 году

Готовность транспортных развязок для четвертого моста на правом берегу составляет 85% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рабочее движение по четвертому мосту планируют запустить в декабре этого года. Об этом НГС сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.



— Для запуска рабочего движения концессионер должен обеспечить соответствие объекта требованиям постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации», — сообщили в Минтрансе.

То есть движение по мосту запустят, если дорожное полотно будет соответствовать правилам техники безопасности: нанесена разметка, установлены ограждения, знаки и освещение.



Как отметили в Минтрансе, ориентировочная готовность правобережной транспортной развязки составляет 85%.



— По левобережной транспортной развязке преждевременно указывать общую готовность, так как она состоит из большого количества искусственных сооружений, которые будут завершены в полном объеме только в 2025 году, — пояснили в министерстве.

В начале июля группа компаний «ВИС» заявила, что готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года. По данным концессионера, готовность объекта составляет более 90%.

