«ВИС» предложила бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь, но с условием

Группа компаний предлагать открыть временное движение по несданному объекту Источник: ГК «ВИС»











Группа компаний «ВИС» готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года, если ей возобновят финансирование. Об этом 3 июля сообщил НГС руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский.



— Группа «ВИС» готова взять обязательства по открытию временного движения по основному ходу автодороги до конца текущего года, однако это будет возможно только в случае возобновления финансирования и связанного с этим увеличения количества персонала на объекте и темпа работ. Эти же условия необходимы для обеспечения ввода в эксплуатацию мостового перехода в полном объёме в декабре 2025 года, — сказал Козловский.

Четвертый мост строится по договору концессии, который не предусматривает ввод объекта в эксплуатацию поэтапно (для исполнения обязательств нужно запустить не только мост, но и развязки к нему). Значит при открытии движения по мосту в 2024 году ГК «ВИС» будет не вправе взимать с водителей деньги за проезд. Такой вывод сделан на основе информации от Козловского.



В ГК «ВИС» на момент публикации этого материала оценивают готовность четвертого моста через Обь на 90%.



В министерстве транспорта Новосибирской области сообщили НГС, что не получали предложения от ГК «ВИС», который озвучил Сергей Козловский.



— Отмечу, что такие прецеденты уже есть на правом берегу. Зыряновский путепровод и съезды №1,2 с четвертого моста тоже не сданы в эксплуатацию, а рабочее движение по ним открыто уже более года, — добавил Козловский в разговоре с НГС.



В середине июня ФАС России не согласовала ГК «ВИС» очередное продление сроков строительства, в компании сочли ситуацию тупиковой и приостановили работы. Что на самом деле происходит с четвертым мостом и каковы перспективы концессии? Ответы на эти вопросы мы получили от участников концессии и новосибирских экспертов.

В конце июня Главгосэкспертиза согласовала изменения в план строительства четвертого моста.