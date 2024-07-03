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Дороги и транспорт «ВИС» предложила бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь, но с условием

«ВИС» предложила бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь, но с условием

В министерстве транспорта отмечают, что официально такое предложение не поступало

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17 комментариев
Группа компаний предлагать открыть временное движение по несданному объекту

Группа компаний «ВИС» готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года, если ей возобновят финансирование. Об этом 3 июля сообщил НГС руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский.

— Группа «ВИС» готова взять обязательства по открытию временного движения по основному ходу автодороги до конца текущего года, однако это будет возможно только в случае возобновления финансирования и связанного с этим увеличения количества персонала на объекте и темпа работ. Эти же условия необходимы для обеспечения ввода в эксплуатацию мостового перехода в полном объёме в декабре 2025 года, — сказал Козловский.

Четвертый мост строится по договору концессии, который не предусматривает ввод объекта в эксплуатацию поэтапно (для исполнения обязательств нужно запустить не только мост, но и развязки к нему). Значит при открытии движения по мосту в 2024 году ГК «ВИС» будет не вправе взимать с водителей деньги за проезд. Такой вывод сделан на основе информации от Козловского.

В ГК «ВИС» на момент публикации этого материала оценивают готовность четвертого моста через Обь на 90%.

В министерстве транспорта Новосибирской области сообщили НГС, что не получали предложения от ГК «ВИС», который озвучил Сергей Козловский.

— Отмечу, что такие прецеденты уже есть на правом берегу. Зыряновский путепровод и съезды №1,2 с четвертого моста тоже не сданы в эксплуатацию, а рабочее движение по ним открыто уже более года, — добавил Козловский в разговоре с НГС.

В середине июня ФАС России не согласовала ГК «ВИС» очередное продление сроков строительства, в компании сочли ситуацию тупиковой и приостановили работы. Что на самом деле происходит с четвертым мостом и каковы перспективы концессии? Ответы на эти вопросы мы получили от участников концессии и новосибирских экспертов.

В конце июня Главгосэкспертиза согласовала изменения в план строительства четвертого моста.

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Комментарии
17
Пьер Дун Лахтинский
3 июля 2024, 12:19
есть вопрос...если мост строит концессионер и он будет брать плату за проезд по своему мосту, то почему финансирование из бюджета??....
diver
3 июля 2024, 12:17
Бесплатное движение по недостроенному мосту? Оригинально. Ктож из надзора им это разрешит?
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