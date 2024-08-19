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Дороги и транспорт «Исключают движение транспорта»: строители четвертого моста ответили на обвинение в порче лобового стекла — оно расплавилось

«Исключают движение транспорта»: строители четвертого моста ответили на обвинение в порче лобового стекла — оно расплавилось

Строители уверили, что сварочных и огневых работ в этот день не было

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31 комментарий
На стекле появились небольшие точки

Строители четвертого моста, группа компаний «ВИС», ответили на обвинение в порче лобового стекла. По словам сибирячки Ирины Орлюковой, во вторник, 13 августа, она проезжала мимо стройки в районе Станиславского и ей на стекло посыпались искры. Ущерб составил 159 тысяч рублей.

По словам пресс-службы «ВИС», в этот день сварочных и огневых работ над проезжей частью автодорог левого берега не проводилось.

— В свою очередь, обращаем внимание, что выполнение любых видов работ, влияющих на сохранность имущества и безопасность третьих лиц, выполняется по согласованным схемам организации дорожного движения, которые исключают движение всех видов транспорта в зоне производства работ, — добавили в пресс-службе «ВИС».

АО «Группа компаний «ВИС»» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

Ирина на прошлой неделе написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.

На прошедших выходных, 17 августа, в Заельцовском районе Новосибирска бетономешалка провалилась в асфальт.

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Новосибирск Четвертый мост ВИС Лобовое стекло
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Комментарии
33
TheBestOfTheBestOfTheBest
19 августа 2024, 09:03
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XAPOH
19 августа 2024, 08:45
У меня другой вопрос. Из чего сделано "стекло" джили, если простые искры его так подпортили. Да и с чего лобовик стал стоить 159 тысяч?
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