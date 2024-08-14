«Посыпался огненный град»: возле стройки четвертого моста у машины расплавилось лобовое стекло

На лобовом стекле остались следы Источник: Ирина Орлюкова











У жительницы Новосибирска Ирины Орлюковой испортилось лобовое стекло автомобиля, когда она проезжала мимо стройки четвертого моста. Ей на машину прилетели «огненные искры». Женщина написала заявление в полицию.

Как рассказывает сибирячка, она ехала примерно в 18:00 13 августа в сторону Димитровского моста по площади Станиславского. В месте, где строят развязку четвертого моста, она увидела искры.

— На стекло машины посыпался огненный град. При этом идет поток машин идет, я не могу остановиться. Я сначала и не поняла, что произошло. Смахнула щеткой. Думала, может быть, пыль какая-то. Потом заметила, что как будто камень мне прилетел. Подумала, что сейчас стекло лопнет, — вспоминает Ирина Орлюкова.

Женщина остановилась и вышла из машины. Она попыталась убрать ногтем появившиеся точки. Но оказалось, что стекло расплавилось. Тогда Ирина Орлюкова решила поехать в полицию и написала заявление. В распоряжении редакции есть фотография талона-уведомления.

— Заявление у меня приняли. И теперь я жду ответа. Буду писать строителям моста. Это же могло попасть под капот. У меня и свидетель есть, который в машине сидел и все видел, — объясняет сибирячка.

По предварительной оценке, сумма ущерба составила 159 тысяч (документ есть в распоряжении редакции). На автомобиле оригинальное стекло — на него выводится проекция со скоростью и дорожными знаками. Эту машину — Geely Monjaro — женщина водит всего пару месяцев.

— Там еще и на крышу тоже попало, и на капоте следы есть. Это может и не так страшно, но мне теперь бегать по судам, деньги и нервы тратить, — добавила Ирина Орлюкова.



Корреспондент НГС обратилась в пресс-службе полиции и в «ВИС», но на момент публикации ответы не поступили.

Как рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков, в таких случаях необходимо вызывать ГАИ, чтобы написать заявление на месте. Сейчас женщина должна провести оценку ущерба и написать досудебную претензию. Если претензия не будет удовлетворена, то нужно обращаться в суд.

— Владелец того оборудования, средства несет ответственность за свое имущество. И если от его имущества, или от его действий произошло порча чужого имущества, то он должен это возместить, — отметил Вячеслав Ашурков.

Причины повреждения стекла должен выяснить оценщик. Он сделает вывод после осмотра, и это укажут в досудебной претензии.

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