«Стояла на тротуаре»: бетономешалка провалилась в асфальт в центре Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска бетономешалка провалилась в асфальт. Информацией о происшествии с НГС поделился блогер Юрий Турцев.
Инцидент произошел на Красном проспекте около 12 часов в субботу, 17 августа.
— Рядом с «Подземкой» бетономешалка провалилась в асфальт правым задним колесом. Стояла на тротуаре, — рассказал Юрий Турцев.
Рядом с бетономешалкой стояли двое рабочих, которые пытались вытащить массивный автомобиль. Получилось ли у них — неизвестно.
На текущей рабочей неделе два автомобиля провалилась в яму на улице Немировича-Данченко. Машины пробили выставленное бетонное ограждение.
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