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Бетономешалка провалилась в асфальт — фото

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Происшествия «Стояла на тротуаре»: бетономешалка провалилась в асфальт в центре Новосибирска

«Стояла на тротуаре»: бетономешалка провалилась в асфальт в центре Новосибирска

Массивный автомобиль продавил плитку задним колесом

2 216
24 комментария
Инцидент произошел на Красном проспекте

В Заельцовском районе Новосибирска бетономешалка провалилась в асфальт. Информацией о происшествии с НГС поделился блогер Юрий Турцев.

Инцидент произошел на Красном проспекте около 12 часов в субботу, 17 августа.

— Рядом с «Подземкой» бетономешалка провалилась в асфальт правым задним колесом. Стояла на тротуаре, — рассказал Юрий Турцев.

Рядом с бетономешалкой стояли двое рабочих, которые пытались вытащить массивный автомобиль. Получилось ли у них — неизвестно.

На текущей рабочей неделе два автомобиля провалилась в яму на улице Немировича-Данченко. Машины пробили выставленное бетонное ограждение.

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Комментарии
24
Smykson
17 августа 2024, 19:12
А адрес "Красный проспект, д.161" - это точно КАЛИНИНСКИЙ район? И "2 ГИС" не помог?
Гость
17 августа 2024, 19:09
Тут стоит опубликовать новость - бетономешалка свободно катается по тротуару в центре города Н. Где ГАИ? На "разгрузку" тут никак не спишешь...
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