«Стояла на тротуаре»: бетономешалка провалилась в асфальт в центре Новосибирска

Инцидент произошел на Красном проспекте Источник: Юрий Турцев











В Заельцовском районе Новосибирска бетономешалка провалилась в асфальт. Информацией о происшествии с НГС поделился блогер Юрий Турцев.



Инцидент произошел на Красном проспекте около 12 часов в субботу, 17 августа.



— Рядом с «Подземкой» бетономешалка провалилась в асфальт правым задним колесом. Стояла на тротуаре, — рассказал Юрий Турцев.



Рядом с бетономешалкой стояли двое рабочих, которые пытались вытащить массивный автомобиль. Получилось ли у них — неизвестно.



На текущей рабочей неделе два автомобиля провалилась в яму на улице Немировича-Данченко. Машины пробили выставленное бетонное ограждение.

