«Пробили ограждение»: два автомобиля провалились ночью в яму на Немировича-Данченко

В яму упали сразу два автомобиля Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко недалеко ночью 15 августа в яму, огороженную бетонными блоками, провалились два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Жители района утверждают: разрытие на этом участке остается все лето Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Опасная для водителей яма притаилась неподалеку от перекрестка Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардецев. По меньшей мере два автомобиля пробили бетонное ограждение и получили повреждения, — отметили очевидцы.



По словам свидетелей ДТП, сначала в яму провалился Subaru Forester, затем залетел в яму и перевернулся Mitsubishi Galant. Местные жители сообщили НГС, что яма на этом участке дороги находится все лето.

Оба автомобиля получили повреждения Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Один из очевидцев на видеозаписи рассказал, что чуть не въехал в бетонные ограждения. Мужчина отметил, что никаких знаков там нет. При этом, судя по фото и видео, знаки и освещение вокруг провала все же присутствуют. Очевидцы также сообщили, что в ГИБДД водителям, машины которых пострадали, сообщают, что ограждение, знаки и подсветка вокруг провала есть.



Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации получить комментарий не удалось. Редакция также обратилась за комментарием в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить, ведут ли специалисты работу на этом участке.



Ранее НГС писал о том, что накануне Renault свалился в траншею теплотрассы. ДТП произошло на улице Петухова.

