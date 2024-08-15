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Происшествия «Пробили ограждение»: два автомобиля провалились ночью в яму на Немировича-Данченко

«Пробили ограждение»: два автомобиля провалились ночью в яму на Немировича-Данченко

Место ограждено бетонными блоками

705
4 комментария
В яму упали сразу два автомобиля

В Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко недалеко ночью 15 августа в яму, огороженную бетонными блоками, провалились два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Жители района утверждают: разрытие на этом участке остается все лето

— Опасная для водителей яма притаилась неподалеку от перекрестка Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардецев. По меньшей мере два автомобиля пробили бетонное ограждение и получили повреждения, — отметили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, сначала в яму провалился Subaru Forester, затем залетел в яму и перевернулся Mitsubishi Galant. Местные жители сообщили НГС, что яма на этом участке дороги находится все лето.

Оба автомобиля получили повреждения

Один из очевидцев на видеозаписи рассказал, что чуть не въехал в бетонные ограждения. Мужчина отметил, что никаких знаков там нет. При этом, судя по фото и видео, знаки и освещение вокруг провала все же присутствуют. Очевидцы также сообщили, что в ГИБДД водителям, машины которых пострадали, сообщают, что ограждение, знаки и подсветка вокруг провала есть.

Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации получить комментарий не удалось. Редакция также обратилась за комментарием в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить, ведут ли специалисты работу на этом участке.

Ранее НГС писал о том, что накануне Renault свалился в траншею теплотрассы. ДТП произошло на улице Петухова.

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Комментарии
4
мир во всём мире
15 августа 2024, 12:32
Намировича в 5 местах копают по два раза в год , Асфальт на этих местах не успевает состарится . А еще есть уникальное место на пересечении космической Маркса , там три раза в год вскрывают.. Неужели нельзя 1 раз сделать и рыть каждый год ? хотя причина известна. Зачем делать на века , чем же им потом заниматься в след году ))
Гость
15 августа 2024, 12:25
Хорошо-то как!
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