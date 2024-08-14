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Происшествия Уходил от столкновения с грузовиком: Renault свалился в траншею теплотрассы — видео с места аварии

Уходил от столкновения с грузовиком: Renault свалился в траншею теплотрассы — видео с места аварии

ДТП произошло на улице Петухова

1 372
10 комментариев
Пострадали 2 человека

В Новосибирске автомобиль Renault Logan упал в траншею теплотрассы. Его водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком Mitsubishi. Авария произошла утром 14 августа на улице Петухова.

Как сообщили в МАСС, из Renault Logan спасатели вытащили 71-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Пострадавших передали врачам скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

— Renault Logan съехал с дороги, снес ограждение и провалился в яму. Пострадали два пассажира, их оперативно отправили в больницу. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираемся. По нашим сведениям, ограждения и все необходимые знаки подрядчиком работ были установлены, — пояснили в СГК.

По информации компании, сейчас на месте работают сотрудник ГАИ, идет оформление ДТП. После автомобиль вытащат при помощи эвакуатора.

Ранее в Новосибирске мужчина свалился в яму, которую вырыли на месте ремонта теплотрассы.

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Комментарии
10
Кот777
14 августа 2024, 13:11
Был у меня когда-то Ренаульт. Да, кочки и ямы глотает, но на скорости валкий очень, рулится так себе, резкий маневр не совершишь.. Избавился от него.
я111я
14 августа 2024, 13:04
во дед каскадёр! да и баПка тоже!
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