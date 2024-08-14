Уходил от столкновения с грузовиком: Renault свалился в траншею теплотрассы — видео с места аварии

Пострадали 2 человека Источник: МАСС











В Новосибирске автомобиль Renault Logan упал в траншею теплотрассы. Его водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком Mitsubishi. Авария произошла утром 14 августа на улице Петухова.



Как сообщили в МАСС, из Renault Logan спасатели вытащили 71-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Пострадавших передали врачам скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.



— Renault Logan съехал с дороги, снес ограждение и провалился в яму. Пострадали два пассажира, их оперативно отправили в больницу. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираемся. По нашим сведениям, ограждения и все необходимые знаки подрядчиком работ были установлены, — пояснили в СГК.

Источник: МАСС

По информации компании, сейчас на месте работают сотрудник ГАИ, идет оформление ДТП. После автомобиль вытащат при помощи эвакуатора.



Ранее в Новосибирске мужчина свалился в яму, которую вырыли на месте ремонта теплотрассы.

