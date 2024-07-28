«Решил проверить на прочность ограждение»: новосибирец провалился в яму на месте ремонта теплотрассы — видео

Сибиряк отказался от медицинской помощи Источник: «ACT-54 Black»











В Новосибирске мужчина свалился в яму, которую вырыли на месте ремонта теплотрассы. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «ACT-54 Black», инцидент произошел в Западном микрорайоне у ТЦ «Заря».



— Мужчина решил проверить на прочность ограждение, на участке, где происходит ремонт теплотрассы, — говорится в посте.

Источник: «ACT-54 Black»

На кадрах видно, что сибиряк очень близко подошел к ограждению, которое было установлено вокруг ямы. Мужчина оступился и оказался под землей. Зачем так близко подошел к ограждению — неизвестно.



По словам очевидцев, прохожие помогли мужчине выбраться из ямы. От медицинской помощи он отказался.



В прошлом году новосибирец провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем со сломанной спиной почти сутки. Крики о помощи услышал прохожий.