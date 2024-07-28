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Происшествия «Решил проверить на прочность ограждение»: новосибирец провалился в яму на месте ремонта теплотрассы — видео

«Решил проверить на прочность ограждение»: новосибирец провалился в яму на месте ремонта теплотрассы — видео

Инцидент произошел у ТЦ «Заря»

705
5 комментариев
Сибиряк отказался от медицинской помощи

В Новосибирске мужчина свалился в яму, которую вырыли на месте ремонта теплотрассы. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «ACT-54 Black», инцидент произошел в Западном микрорайоне у ТЦ «Заря».

— Мужчина решил проверить на прочность ограждение, на участке, где происходит ремонт теплотрассы, — говорится в посте.

На кадрах видно, что сибиряк очень близко подошел к ограждению, которое было установлено вокруг ямы. Мужчина оступился и оказался под землей. Зачем так близко подошел к ограждению — неизвестно.

По словам очевидцев, прохожие помогли мужчине выбраться из ямы. От медицинской помощи он отказался.

В прошлом году новосибирец провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем со сломанной спиной почти сутки. Крики о помощи услышал прохожий.

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Комментарии
5
Bream
29 июля 2024, 00:00
да он просто выпимши.
Гость
28 июля 2024, 23:59
оранжевые сетки (линии)
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