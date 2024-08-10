«Новый формат ливневки»: потоки воды хлынули на автомобили со стройки четвертого моста в Новосибирске — видео

Потоки воды хлынули на автомобили со стройки четвертого моста. Кадрами с НГС поделилась читательница Екатерина.
Кадры сняты днем в субботу, 10 августа, на многоуровневной развязке в районе площади инженера Будагова. С пролета моста прямо на проезжающие автомобили льет точечный поток воды.
— Вот так вот льет с нового моста, прямо в машины. Мы подозреваем, что это новый формат ливневки. Хорошо льёт. Так это мойка, точно, — комментирует автор видео за кадром.
Корреспондент НГС направил запрос в ГК «Вис», чтобы узнать, почему на одном из пролетов на стройке четвертого моста образовался поток воды.
В начале июля группа компаний «ВИС» заявила, что готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года. По данным концессионера, готовность объекта составляет более 90%.