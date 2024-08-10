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Город «Новый формат ливневки»: потоки воды хлынули на автомобили со стройки четвертого моста в Новосибирске — видео

«Новый формат ливневки»: потоки воды хлынули на автомобили со стройки четвертого моста в Новосибирске — видео

Новосибирцы шутят, что на площади Будагова открылась бесплатная автомойка

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21 комментарий
Кадры сняты 10 августа

Потоки воды хлынули на автомобили со стройки четвертого моста. Кадрами с НГС поделилась читательница Екатерина.

Кадры сняты днем в субботу, 10 августа, на многоуровневной развязке в районе площади инженера Будагова. С пролета моста прямо на проезжающие автомобили льет точечный поток воды.

— Вот так вот льет с нового моста, прямо в машины. Мы подозреваем, что это новый формат ливневки. Хорошо льёт. Так это мойка, точно, — комментирует автор видео за кадром.

Корреспондент НГС направил запрос в ГК «Вис», чтобы узнать, почему на одном из пролетов на стройке четвертого моста образовался поток воды.

В начале июля группа компаний «ВИС» заявила, что готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года. По данным концессионера, готовность объекта составляет более 90%.

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Комментарии
21
отец Кабани
10 августа 2024, 15:26
А почему бесплатная автомойка?😠 ВИС просто обязан взять деньги с тех кого облили.👍
Дмитрий перестукин
10 августа 2024, 15:37
вис завис
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