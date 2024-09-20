Сложные отношения с «Ашаном»: владелец «Сибирского Молла» объяснил, что мешает снести ТРЦ прямо сейчас

ТРЦ открылся во время кризиса и долгое время был убыточным, но прошлые владельцы смогли договориться с арендаторами Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Владелец новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл» Александр Бойко объяснил, что мешает снести здание прямо сейчас. В будущем девелопер планирует масштабную стройку на участке.

Бизнесмен хочет избавиться от плоской парковки на участке в 11,5 га, построив конгресс-центр, новое здание для «Сибирского Молла», жилье и возможно колледж. Первым делом девелопер в ближайшие 3 года на месте парковки и котельной по улице Красина планирует построить Г-образное здание, переселив туда торговый центр.

— Работа идет, но она обременена тем, что «Сибирский Молл» — действующий бизнес, торговый центр хорошо вписался в район. Ломать через колено мы ничего не будем. Сначала построим новое здание, всех переселим, потом снесем старое, — объяснил Александр Бойко.

Правда есть и другие проблемы, отметил девелопер. Сам торговый центр открыли в 2009 году в кризис, поэтому бизнес долго не приносил деньги. Тогда поменялся собственник, здание купил Внешэкономбанк и руководство смогло договориться о том, чтобы в ТРЦ открылся «Ашан».

— Там 7,5 тысячи кв. м — это не формат «Ашана», есть больше и меньше, но не такая площадь. Они смогли договориться, ляпов в договорных отношениях много, — объяснил Александр Бойко. — Я не могу ни расторгнуть, ни цену поднять, ни выгнать до 2032 года. Мы будем пытаться договориться.

НГС отправил запрос по ситуации представителям «Ашана».

Купил ТРЦ с бизнес-центром «Новая высота» (его не планируют сносить) Александр Бойко в прошлом году за 3,7 миллиарда рублей у «Торгового квартала — Новосибирск», чьим конечным владельцем был Внешнеэкономический Банк России в лице Правительства РФ.