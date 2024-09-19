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Недвижимость Обновят фудкорт и переселят продавцов: куда переедет «Сибирский Молл» перед сносом

Обновят фудкорт и переселят продавцов: куда переедет «Сибирский Молл» перед сносом

Новое здание появится в ближайшие три года

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В уже существующем торговом центре планируется реконструировать фуд-корт

Новосибирский девелопер Александр Бойко поделился планами по застройки территории ТРЦ «Сибирский Молл». В ближайшие 3 года владелец участка хочет построить Г-образное здание по улице Красина и переселить туда торговые помещения.

Планы на застройку территории

Как рассказал Александр Бойко, специалисты разработали два эскиза застройки территории. Программа максимум — 715 тысяч кв. м, из них — 250 тысяч кв. м займет жилье, еще часть — конгресс-центр на 1,5 тысячи гостей. Вероятно, плотность застройки 11,5 га будет меньше, уверяет девелопер. В разработке окончательной концепции принимать участие будут и студенты НГУАДИ.

— Город сейчас упирается в то, что у нас нельзя провести мероприятие федерального масштаба, тот же Госсовет не сможет собраться, нет помещения, — объяснил Александр Бойко. — Конгресс-центр нужен, он поможет развивать и деловой туризм.

Стройку, по словам девелопера, тормозят проблемы в договорах с арендаторами. Александр Бойко говорит, что до 2032 года он не может ни расторгать договоры, ни поднимать цены. Компания пытается договориться, чтобы в ближайшие 2,5-3 года выйти на участок. Сначала снесут котельную и построят здание в форме буквы Г на улице Красина.

— Думаем о четырехэтажном стилобате: две нижних уровня — парковка, верхние — торговый центр. Туда и переселим «Сибирский Молл», после снесем старое здание и застроим всю территорию, — поделился Александр Бойко. — Сам проект сложный, рассчитан минимум на 7 лет.

Девелопер также отметил, что на участке можно построить колледж (в нем будут обучать и начальному образованию), его планируется интегрировать в жилое здание, в этом же строении может появиться физкультурно-оздоровительный центр. Им смогут пользоваться и студенты и жильцы.

Сначала обновят ТРЦ

Александр Бойко при этом говорит, что торгово-развлекательный центр сам по себе самодостаточный, арендаторы стоят в очереди, чтобы занять помещения. Сейчас девелопер задумывает поднять статус «Сибирского Молла».

— Мы сделаем ребрендинг, уже заказали мебель, будем полностью реконструировать фуд-корт после Нового года. На прошлой неделе получили спецтехусловие, переделаем систему пожаротушения. В здание мы уже вложили 40 миллионов рублей, — рассказал бизнесмен.

Раньше ТРЦ принадлежало «Торговому кварталу — Новосибирск», чьим конечным владельцем был Внешнеэкономический Банк России в лице правительства РФ. 16 февраля состоялись торги, на которых ТРЦ выкупила ЗАО «Глобус» за 3,7 миллиарда рублей вместе с бизнес-центром «Новая высота» и движимой собственностью «ТкН».

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ТРЦ Сибирский Молл Александр Бойко Новосибирск
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1
petriot
3 минуты
Даёшь сотню человечников!
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