НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-в.

 754мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25

Первые морозы до -7 градусов

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Осень «Мощная волна холода»: в Новосибирской области ожидаются первые морозы до -7 градусов

«Мощная волна холода»: в Новосибирской области ожидаются первые морозы до -7 градусов

Пора утепляться!

930
1 комментарий

Теплые деньки скоро закончатся

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании, которое идет в регион. В середине третьей декады ожидаются уже ощутимые ночные морозы.

— Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Ночью будет -2…+3 градуса, местами до -7 градусов. Улучшение погоды ждем в последних числах сентября с переходом на начало октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Тогда вновь установятся положительные ночные температуры, но продержаться они также недолго.

Уже в середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон.

Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Новосибирске Мороз Сентябрь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
батареи включите. изверги! никогда до таких холодов не доводили
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталия,43

Ольга,47

Ок,52

Мария,36

Наталия,38

Татьяна,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление