«Мощная волна холода»: в Новосибирской области ожидаются первые морозы до -7 градусов

Теплые деньки скоро закончатся Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики предупредили о похолодании, которое идет в регион. В середине третьей декады ожидаются уже ощутимые ночные морозы.

— Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Ночью будет -2…+3 градуса, местами до -7 градусов. Улучшение погоды ждем в последних числах сентября с переходом на начало октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Тогда вновь установятся положительные ночные температуры, но продержаться они также недолго.

Уже в середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон.