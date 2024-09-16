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Развлечения На Алтае в сентябре открыли лыжный сезон. Посмотрите, сколько выпало снега

На Алтае в сентябре открыли лыжный сезон. Посмотрите, сколько выпало снега

Местные жители делятся видео с зимней погодой

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В 2024 году зима в Республике Алтай наступила уже в сентябре

В середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон. Кадры, как спортсмен на лыжах рассекает по снежным дорогам, публикуют в соцсетях, сообщают наши коллеги из NGS22.

По словам автора, видео снято 15 сентября

— Уже на лыжах. Катка на Семинском у нас уже, 15 сентября, — говорит автор видео. — Круто! — говорит автор видео.

В соцсетях жители региона уверяют, что совсем скоро снег растает. Перевал находится на высоте 1717 метров. Для него характерна переменчивая погода, даже летом там бывает свежо. Первый сильный снегопад прошел на Семинском несколько дней назад, 12 сентября.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что ночью 17 сентября в Республике Алтай температура воздуха составит -3…+2 градуса, в горах — 4…9 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, в горах — -4…+1 градус.

В отдельных районах синоптики прогнозируют небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Утром возможны местами туманы.

16 сентября синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По их данным, в городе начнет теплеть в первую половину рабочей недели.

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