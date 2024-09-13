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Осень «Настоящая зима»: Алтай засыпало снегом — фотографии и видео заснеженной дороги

«Настоящая зима»: Алтай засыпало снегом — фотографии и видео заснеженной дороги

Местные и туристы делятся кадрами в социальных сетях

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9 комментариев

Посмотрите, как выглядит Чуйский тракт

Алтай засыпало снегом в сентябре, местные жители и туристы делятся в социальных сетях кадрами заснеженной природы на Семинском перевале.

Как сообщают жители, осадки прошли утром 12 сентября, по их словам, снег выпадал и раньше, но в этот раз сильнее. По данным Западно-Сибирского УГМС, уже завтра, 14 сентября в республике Алтай температура ночью опустится до -4 градусов, днем по высокогорью может быть до -3 градусов.

Туристы поражены алтайской природой

Посмотрите видео, как перевал выглядел 12 сентября.

— Настоящая зима, — комментирует автор ролика.

Снег уже выпадал на Семинском перевале, правда, не такой сильный, писали наши коллеги NGS22.RU. Перевал находится на высоте 1717 метров. Для него характерна переменчивая погода, даже летом там бывает свежо.

В Новосибирске при этом первый снег может выпасть в конце сентября. Посмотрите, какая погода будет в городе во второй половине месяца, ожидается похолодание до -4 градусов.

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Комментарии
9
Гость
13 сентября 2024, 14:04
"снег выпадал и раньше, но в этот раз сильнее." Переведите, пожалуйста, на русский.
Гость
13 сентября 2024, 14:04
рано в этом году!
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