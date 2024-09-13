«Настоящая зима»: Алтай засыпало снегом — фотографии и видео заснеженной дороги

Посмотрите, как выглядит Чуйский тракт Источник: «Новости Горного Алтая» / vk.com











Алтай засыпало снегом в сентябре, местные жители и туристы делятся в социальных сетях кадрами заснеженной природы на Семинском перевале.

Как сообщают жители, осадки прошли утром 12 сентября, по их словам, снег выпадал и раньше, но в этот раз сильнее. По данным Западно-Сибирского УГМС, уже завтра, 14 сентября в республике Алтай температура ночью опустится до -4 градусов, днем по высокогорью может быть до -3 градусов.

Туристы поражены алтайской природой Источник: «Новости Горного Алтая» / vk.com











Посмотрите видео, как перевал выглядел 12 сентября.

— Настоящая зима, — комментирует автор ролика.

Источник: «Бийск 22» / vk.com

Снег уже выпадал на Семинском перевале, правда, не такой сильный, писали наши коллеги NGS22.RU. Перевал находится на высоте 1717 метров. Для него характерна переменчивая погода, даже летом там бывает свежо.