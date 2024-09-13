Первый снег и -4 градуса ждут в Новосибирске в конце сентября: новый прогноз

Первый снег ожидается в конце сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске во второй половине сентября возможно похолодание до -4 градусов ночью, также в конце месяца ожидается первый снег. НГС изучил прогнозы сервисов на этот период — рассказываем, чего еще стоит ждать от сентября.

В Новосибирске до конца сентября прогнозируют дневные температуры на уровне от +3 до +17 градусов, ночные от +1 до +11 градусов. Об этом предупреждает сервис «Яндекс.Погода». 27 сентября возможен мокрый снег.

Ежедневные дожди возможны с 20 по 23 сентября Источник: yandex.ru/pogoda











По прогнозу сайта Gismeteo в Новосибирске до конца сентября возможно потепление до +17 градусов. При этом ночью 17 сентября может похолодать до +1 градуса. После 23 сентября температура будет постепенно понижаться.

С 23 по 25 сентября возможны дожди Источник: gismeteo.ru











Сервис World Weather прогнозирует дневные температуры от +1 до +15 градусов, ночные от -4 до +13 градусов. На сайте указано, что 27 сентября температура днем составит +1 градус, ночью -2 градуса, ожидаются осадки в виде снега.

24 сентября ожидается дождь Источник: world-weather.ru









