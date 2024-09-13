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Осень Первый снег и -4 градуса ждут в Новосибирске в конце сентября: новый прогноз

Первый снег и -4 градуса ждут в Новосибирске в конце сентября: новый прогноз

Следующая неделя ожидается теплой, а после стоит ждать похолодания

4 280
12 комментариев

Первый снег ожидается в конце сентября

В Новосибирске во второй половине сентября возможно похолодание до -4 градусов ночью, также в конце месяца ожидается первый снег. НГС изучил прогнозы сервисов на этот период — рассказываем, чего еще стоит ждать от сентября.

В Новосибирске до конца сентября прогнозируют дневные температуры на уровне от +3 до +17 градусов, ночные от +1 до +11 градусов. Об этом предупреждает сервис «Яндекс.Погода». 27 сентября возможен мокрый снег.

Ежедневные дожди возможны с 20 по 23 сентября

По прогнозу сайта Gismeteo в Новосибирске до конца сентября возможно потепление до +17 градусов. При этом ночью 17 сентября может похолодать до +1 градуса. После 23 сентября температура будет постепенно понижаться.

С 23 по 25 сентября возможны дожди

Сервис World Weather прогнозирует дневные температуры от +1 до +15 градусов, ночные от -4 до +13 градусов. На сайте указано, что 27 сентября температура днем составит +1 градус, ночью -2 градуса, ожидаются осадки в виде снега.

24 сентября ожидается дождь

На следующей неделе в Новосибирске начнется отопительный сезон. Социальные объекты начнут подключать к теплу 16 сентября, а жилые дома — 18 сентября.

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Комментарии
13
С левого берега
13 сентября 2024, 11:12
Это в центральном парке такое страшное дерево?
Гость
13 сентября 2024, 11:14
Отопление где? Чего ждут? Чтобы началась пандемия Ковида и гриппа? Медицина не справится. Врачей не хватает.
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