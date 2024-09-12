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Город «Зимний режим работы»: в Новосибирске названа дата начала отопительного периода

«Зимний режим работы»: в Новосибирске названа дата начала отопительного периода

Предварительно, он стартует уже на следующей неделе

4 657
26 комментариев

Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

В Новосибирске названа дата начала отопительного сезона. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии 12 сентября — предварительно, тепло могут начать подключать в дома уже на следующей неделе.

— Установить с 16.09.2024 начало отопительного периода 2024/2025 года в городе Новосибирске, — сказано в документе. — Руководителям теплоснабжающих организаций Новосибирска перейти на зимний режим работы.

В проекте постановления сказано, что руководителям предприятий поручили обеспечить подключение теплоэнергии в соответствии с законодательством.

Так, с 16 сентября отопление планируется пустить в объекты здравоохранения и организации с круглосуточным пребыванием детей. В список также попали детсады — дошкольные образовательные организации.

— С 18.09.2024 – объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, — сказано в документе.

Ранее в мэрии объясняли, что отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней в Новосибирске будет держаться на уровне +8 градусов. В начале сентября некоторые здания в городе уже подключили к теплу.

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Комментарии
26
Виктор_1
12 сентября 2024, 19:00
После старта, ждать фонтаны ?
280843376
12 сентября 2024, 19:41
Карту подключений и даты по районам в студию)
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