Дойдет ли до нас жара из Москвы? Синоптики — о погоде на ближайшие три дня в Новосибирске

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В Новосибирске наконец потеплеет, но не так как бы хотелось

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8 комментариев

Направление ветра переменится, и в городе начнет теплеть

В Новосибирске начнет теплеть в первую половину рабочей недели. Холодный северный ветер переменится на западный. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Сегодня еще дует северо-восточный ветер, завтра, 17 сентября, будет дуть северный ветер. А уже послезавтра ветер изменится, и к нам придут воздушные массы с запада. Московская жара до нас не дойдет, но все же станет гораздо теплее, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Во вторник, 17 сентября ночью похолодает до 0… +2 градусов, днем столбики термометров прогреются до +11… +13 градусов, холодный северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

В среду в городе начнется долгожданное потепление: +2… +4 градусов ночь, +15… +17 градусов днем.

В четверг, 18 сентября будет переменная облачность, ветер продолжит дуть с запада со скоростью 2-7 м/с. Ночью температура опустится до +4… +6 градусов, днем поднимется до +17… +19 градусов.

Осадков на протяжении всех трех дней синоптики не ждут.

Ранее НГС писал о том, что СГК опубликовала карту подключения отопления.

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Комментарии
8
255828201
16 сентября 2024, 16:52
В четверг будет 19 сентября, если что.. 🤣
mr.Mister.
16 сентября 2024, 16:18
Размечтались!
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