-35 градусов и двухнедельный снегопад: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на осень

Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.
Согласно прогнозу сайта «У зонта», до конца сентября в Новосибирске дневные температуры будут держаться на уровне +5…+17 градусов, ночные составят -1…+9 градусов.
В октябре сайт прогнозирует похолодание. Температура в дневные часы может опуститься до -12 градусов уже в начале месяца. Первый снегопад сервис прогнозирует 13 октября.
В ноябре в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. По прогнозу сайта «У зонта», такая температура ожидается 18 ноября.
Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует температуру днем в сентябре на уровне +9…+18 градусов, а по ночам от +5 до +13 градусов.
В октябре в Новосибирске в первой половине месяца ожидаются дневные температуры от +5 до +12 градусов, во второй от -1 до +6 градусов. Температуры ночью составят -1…+8 градусов.
В ноябре, по прогнозу «Яндекса», в Новосибирске может похолодать до -8 градусов днем и до -10 градусов — ночью. Сервис не прогнозирует резких перепадов температуры.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на сентябрь в Новосибирской области. В городе может потеплеть до +23 градусов.