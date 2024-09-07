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Осень -35 градусов и двухнедельный снегопад: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на осень

-35 градусов и двухнедельный снегопад: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на осень

Его составили специальные сервисы

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2 комментария

Затяжные снегопады могут доставить неудобства водителям

Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

Согласно прогнозу сайта «У зонта», до конца сентября в Новосибирске дневные температуры будут держаться на уровне +5…+17 градусов, ночные составят -1…+9 градусов.

Снегопады в сентябре не ожидаются

В октябре сайт прогнозирует похолодание. Температура в дневные часы может опуститься до -12 градусов уже в начале месяца. Первый снегопад сервис прогнозирует 13 октября.

Ночные температуры в октябре могут опуститься до -14 градусов

В ноябре в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. По прогнозу сайта «У зонта», такая температура ожидается 18 ноября.

С 3 по 20 ноября возможны снегопады

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует температуру днем в сентябре на уровне +9…+18 градусов, а по ночам от +5 до +13 градусов.

Прогноз составлен по статистике за 10 лет

В октябре в Новосибирске в первой половине месяца ожидаются дневные температуры от +5 до +12 градусов, во второй от -1 до +6 градусов. Температуры ночью составят -1…+8 градусов.

Сервис не прогнозирует снегопады в октябре

В ноябре, по прогнозу «Яндекса», в Новосибирске может похолодать до -8 градусов днем и до -10 градусов — ночью. Сервис не прогнозирует резких перепадов температуры.

С 21 по 30 ноября ожидаются снегопады

Ранее синоптики составили прогноз погоды на сентябрь в Новосибирской области. В городе может потеплеть до +23 градусов.

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Комментарии
2
Гость
7 сентября 2024, 11:38
А на чайных пакетиках не гадали, где прогноз!?
Гость
7 сентября 2024, 11:45
почему нет отопления Сейчас - тема более интересная.
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