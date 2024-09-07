-35 градусов и двухнедельный снегопад: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на осень

Затяжные снегопады могут доставить неудобства водителям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

Согласно прогнозу сайта «У зонта», до конца сентября в Новосибирске дневные температуры будут держаться на уровне +5…+17 градусов, ночные составят -1…+9 градусов.

Снегопады в сентябре не ожидаются Источник: u-zonta.ru











В октябре сайт прогнозирует похолодание. Температура в дневные часы может опуститься до -12 градусов уже в начале месяца. Первый снегопад сервис прогнозирует 13 октября.

Ночные температуры в октябре могут опуститься до -14 градусов Источник: u-zonta.ru











В ноябре в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. По прогнозу сайта «У зонта», такая температура ожидается 18 ноября.

С 3 по 20 ноября возможны снегопады Источник: u-zonta.ru











Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует температуру днем в сентябре на уровне +9…+18 градусов, а по ночам от +5 до +13 градусов.

Прогноз составлен по статистике за 10 лет Источник: yandex.ru/pogoda











В октябре в Новосибирске в первой половине месяца ожидаются дневные температуры от +5 до +12 градусов, во второй от -1 до +6 градусов. Температуры ночью составят -1…+8 градусов.

Сервис не прогнозирует снегопады в октябре Источник: yandex.ru/pogoda











В ноябре, по прогнозу «Яндекса», в Новосибирске может похолодать до -8 градусов днем и до -10 градусов — ночью. Сервис не прогнозирует резких перепадов температуры.

С 21 по 30 ноября ожидаются снегопады Источник: yandex.ru/pogoda









