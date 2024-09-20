Парящая дверь: у подъезда на Геодезической разверзлась яма — видео, как с козьей тропы падает собака

Жители не понимают, как по этому мосту должны ходить пожилые люди Источник: предоставлено Дмитрием Мишиным











Возле подъезда дома №9 по улице Геодезической образовалась огромная яма. Об этом НГС рассказал житель Новосибирска Дмитрий Мишин.

— Увидел в одном из чатов этот ужас — сначала даже не поверил. Сходил и убедился лично. Как такое вообще возможно? Это же жилой дом, а не цирковое училище. Поставили этот тонкий мостик, если это можно так назвать. Как по нему должны ходить, например, пенсионеры? — возмущается новосибирец.

На фотографии видно, что перед подъездом дома действительно раскопана гигантская яма. Для того, чтобы попасть в подъезд, необходимо пройти по тонкой доске, которая там установлена. По словам Дмитрия Мишина, сейчас в доме идет капитальный ремонт.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении НГС, видно, что яма уже доставила неудобства местным жителям. Женщина с собачкой пыталась попасть в подъезд, но животное упало в яму.

Источник: предоставлено Натальей Казанцевой

По словам местных жителей, сегодня ситуация возле дома стала лучше — в яму положили бетонные блоки.

Теперь здесь не одна дощечка, а целый деревянный мостик Источник: предоставлено Натальей Казанцевой











НГС связался с управляющей компанией «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая обслуживает дом на Геодезической. В диспетчерской не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, до инженера участка дозвониться не удалось.