«Выехать невозможно, машину заблокировали»: возле дома в Ленинском районе выкопали огромную яму

Яма выглядит внушительно Источник: читательница НГС











В Ленинском районе выкопали огромную яму возле дома №19/1 по улице Новосибирская. Местная жительница Наталья рассказала НГС, что из-за этого не могла выехать со двора.

По словам женщины, яма возле дома появилась в субботу, 14 сентября. Выкопали её, как отмечает Наталья, сотрудники «Сибирской генерирующей компании».

— Всё раскопали и сейчас продолжают раскапывать – никто об этом не предупреждал. Говорят, что там какие-то проблемы с трубами, — говорит Наталья.

Источник: читательница НГС

Сибирячку возмутило то, что из-за этой ямы она на своём автомобиле не могла выехать со двора.

— Ничем не оградили. И заблокировали стоящую у подъезда машину. Никакие работы не ведутся. А мне невозможно выехать. Что делать? , — сетует Наталья.

В управляющей компании СПАС-Дом, которая обслуживает указанный дом, на момент написания материала трубку никто не взял. В пресс-службе УК пообещали уточнить информацию позднее.

Оперативно получить комментарий от СГК корреспонденту НГС не удалось. Редакция отправила официальные запросы в генерирующую компанию и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.