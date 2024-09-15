НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

сев.

 753мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Подростки безнаказанно нападают на посетителей «Сан Сити»

Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Сколько зарабатывают GUSI
Студенты больше не тусят
Новости в Telegram
Город «Выехать невозможно, машину заблокировали»: возле дома в Ленинском районе выкопали огромную яму

«Выехать невозможно, машину заблокировали»: возле дома в Ленинском районе выкопали огромную яму

Яма, по словам местной жительницы, появилась вчера

161
2 комментария

Яма выглядит внушительно

В Ленинском районе выкопали огромную яму возле дома №19/1 по улице Новосибирская. Местная жительница Наталья рассказала НГС, что из-за этого не могла выехать со двора.

По словам женщины, яма возле дома появилась в субботу, 14 сентября. Выкопали её, как отмечает Наталья, сотрудники «Сибирской генерирующей компании».

— Всё раскопали и сейчас продолжают раскапывать – никто об этом не предупреждал. Говорят, что там какие-то проблемы с трубами, — говорит Наталья.

Сибирячку возмутило то, что из-за этой ямы она на своём автомобиле не могла выехать со двора.

— Ничем не оградили. И заблокировали стоящую у подъезда машину. Никакие работы не ведутся. А мне невозможно выехать. Что делать? , — сетует Наталья.

В управляющей компании СПАС-Дом, которая обслуживает указанный дом, на момент написания материала трубку никто не взял. В пресс-службе УК пообещали уточнить информацию позднее.

Оперативно получить комментарий от СГК корреспонденту НГС не удалось. Редакция отправила официальные запросы в генерирующую компанию и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как коммунальщики разрыли яму на месте масштабной аварии в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Инцидент Яма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
4443355
15 сентября 2024, 11:58
Наталья, это вам урок, что не надо прямо под окна парковаться, коммунальщики молодцы, в данном случае!
Директор Завода (Ржака)
15 сентября 2024, 11:56
а чего прям на крыльцо не заехала на своем ржавом ведре ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Яна,35

Денис,42

МаXxx,43

Александр,34

Alex111,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление