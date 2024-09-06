Коммунальщики разрыли яму на месте масштабной аварии в Новосибирске — зимой там забил фонтан в несколько этажей

В Новосибирске на улице Петропавловской коммунальщики разрыли яму. Кадром места работ поделился фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — на участке зимой этого года произошла коммунальная авария.
Судя по снимку, место работ ограждено, на нем также установили знаки. В пресс-службе СГК объяснили НГС, какие работы проводят на участке.
— На улице Петропавловской проводятся работы по замене теплосети. Ограждения в самое ближайшее время восстановим, — сообщили в компании.
По информации СГК, на время работ специалисты отключили трубопровод, из-за чего от него не может быть парения. Теплоснабжение потребителей наладили по резервной схеме.
Коммунальная авария произошла 17 января. Тогда на улице Петропавловской забил фонтан воды высотой в несколько этажей, без отопления осталось 160 домов. Еще одна коммунальная авария случилась 11 января. Она произошла из-за дефекта на магистральной теплосети на улице Пархоменко.
В Новосибирске скоро должен стартовать отопительный сезон, предварительная дата — 15 сентября. НГС сравнил даты начала за предыдущие семь лет, показываем в инфографике.