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Мой дом Коммунальщики разрыли яму на месте масштабной аварии в Новосибирске — зимой там забил фонтан в несколько этажей

Коммунальщики разрыли яму на месте масштабной аварии в Новосибирске — зимой там забил фонтан в несколько этажей

НГС узнал, какие работы проводят на участке

596
2 комментария

На участке ведут работы по замене теплосети

В Новосибирске на улице Петропавловской коммунальщики разрыли яму. Кадром места работ поделился фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — на участке зимой этого года произошла коммунальная авария.

Судя по снимку, место работ ограждено, на нем также установили знаки. В пресс-службе СГК объяснили НГС, какие работы проводят на участке.

— На улице Петропавловской проводятся работы по замене теплосети. Ограждения в самое ближайшее время восстановим, — сообщили в компании.

По информации СГК, на время работ специалисты отключили трубопровод, из-за чего от него не может быть парения. Теплоснабжение потребителей наладили по резервной схеме.

Коммунальная авария произошла 17 января. Тогда на улице Петропавловской забил фонтан воды высотой в несколько этажей, без отопления осталось 160 домов. Еще одна коммунальная авария случилась 11 января. Она произошла из-за дефекта на магистральной теплосети на улице Пархоменко.

В Новосибирске скоро должен стартовать отопительный сезон, предварительная дата — 15 сентября. НГС сравнил даты начала за предыдущие семь лет, показываем в инфографике.

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СГК Теплосети Новосибирск Коммунальная авария Петропавловская
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Комментарии
3
__^_________
6 сентября 2024, 19:20
Восстановим в ближайшее время. Угу. В декабре!!
Гость
6 сентября 2024, 19:12
Серафимовича опять всю перекопали. Каждый год там бардак.
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