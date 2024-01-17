Затопленные улицы, холодные дома и пострадавшие: что известно коммунальном ЧП в Новосибирске в одном видео

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что дефект обнаружили на трубопроводе шириной 700 миллиметров. Эту трубу уложили в 1963 году, капитальный ремонт проводили в 1990-м году.

— В связи с дефектом на теплосети на Петропавловской, с 16:30 до 21:00 будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района, — рассказали в СГК.