Затопленные улицы, холодные дома и пострадавшие: что известно коммунальном ЧП в Новосибирске в одном видео

Вечером 17 января в Новосибирске из-за дефекта на теплотрассе произошла коммунальная авария. На левом берегу больше 160 зданий остались без остопления. Показываем в одном видео, что известно об инциденте.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что дефект обнаружили на трубопроводе шириной 700 миллиметров. Эту трубу уложили в 1963 году, капитальный ремонт проводили в 1990-м году.
— В связи с дефектом на теплосети на Петропавловской, с 16:30 до 21:00 будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района, — рассказали в СГК.
В группе мэрии Новосибирска во «ВКонтакте» сообщили, что на место происшествия выехали глава администрации Ленинского района Александр Гриб и начальник департамента ЭКХ и энергетики Дмитрий Перязев. Они координируют действия по ликвидации аварии.
По информации Новосибирской областной больницы из-за порыва два человека получили ожоги. Очевидец рассказал НГС, как помогали пострадавшим. В региональном минздраве рассказали, что после аварии в больницы обратились пять человек.
НГС собирает все, что известно о пострадавшем, в онлайн-трансляции.