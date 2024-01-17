В новосибирском минздраве сообщили о пяти пострадавших после ЧП на Петропавловской

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили сообщили о пяти пострадавших после прорыва на теплотрассе 17 января.
НГС обратился в ведомство с просьбой подтвердить информацию о том, что из-за порыва люди получили ожоги и были доставлены в больницу.
— На данный момент — пять обращений за медицинской помощью, — ответили в минздраве.
Подробности пока не сообщаются.
Порыв на теплотрассе произошел вечером 17 января. Дефект на трассе устраняют специалисты «Сибирской генерирующей компании». НГС рассказывает подробности происшествия в онлнайн-трансляции.
Очевидец рассказал НГС, как помогали одному из пострадавших. Мужчина получил ожоги ног. В областной больнице подтвердили информацию о двух пострадавших.