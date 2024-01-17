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СрочноВо время ЧП на Петропавловской пострадали люди
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Авария в непогоду

В новосибирском минздраве сообщили о пяти пострадавших после ЧП на Петропавловской

Точные травмы неизвестны

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Улицы на левом берегу затопило водой

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В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили сообщили о пяти пострадавших после прорыва на теплотрассе 17 января.

НГС обратился в ведомство с просьбой подтвердить информацию о том, что из-за порыва люди получили ожоги и были доставлены в больницу.

— На данный момент — пять обращений за медицинской помощью, — ответили в минздраве.

Подробности пока не сообщаются.

Порыв на теплотрассе произошел вечером 17 января. Дефект на трассе устраняют специалисты «Сибирской генерирующей компании». НГС рассказывает подробности происшествия в онлнайн-трансляции.

Очевидец рассказал НГС, как помогали одному из пострадавших. Мужчина получил ожоги ног. В областной больнице подтвердили информацию о двух пострадавших.

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