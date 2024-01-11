В заложниках у прорванной трубы: что происходит на месте коммунальной аварии, где людям страшно ходить — 10 фото

Ночью 11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария на левом берегу. В результате больше 100 домов остались без отопления и горячей воды, а дороги затопило.
На место выехал фотокорреспонедент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, что происходит сейчас рядом с местом аварии.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что авария произошла из-за дефекта на магистральной теплосети на улице Пархоменко. Работы планируют закончить к 20:00.
— В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — объснили в СГК.
На месте аварии работают 17 сотрудников теплосетевой компании. Трубу, на которой произошел порыв, проложили в 1974 году, 50 лет назад.
НГС рассказывает все, что известно об этой коммунальной аварии, в онлайн-трансляции.
В 2021 году НГС поговорил с экспертами в сфере ЖКХ и выяснил, почему в Ленинском и Кировском районах города из-за коммунальных аварий происходят масштабные отключения тепла. Это связано с технической особенностью системы теплоснабжения. Подробности — в этом материале.