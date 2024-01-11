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Авария в непогоду

В заложниках у прорванной трубы: что происходит на месте коммунальной аварии, где людям страшно ходить — 10 фото

Больше сотни домов осталась без отопления

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Некоторые дворы на левом берегу затопило

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Ночью 11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария на левом берегу. В результате больше 100 домов остались без отопления и горячей воды, а дороги затопило.

На место выехал фотокорреспонедент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, что происходит сейчас рядом с местом аварии.

Люди не могут выйти из дома на Киевской, 3, потому что перед подъездом — огромная лужа

Люди не могут выйти из дома на Киевской, 3, потому что перед подъездом — огромная лужа

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В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что авария произошла из-за дефекта на магистральной теплосети на улице Пархоменко. Работы планируют закончить к 20:00.

— В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — объснили в СГК.

На место выехала коммунальная техника

На место выехала коммунальная техника

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На месте аварии работают 17 сотрудников теплосетевой компании. Трубу, на которой произошел порыв, проложили в 1974 году, 50 лет назад.

Пар окутал трамвайные пути

Пар окутал трамвайные пути

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Пешеходам нужно быть очень внимательными

Пешеходам нужно быть очень внимательными

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Автомобилистам сегодня пришлось непросто

Автомобилистам сегодня пришлось непросто

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Аварию планируют устранить до 20:00

Аварию планируют устранить до 20:00

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Прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии

Прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии

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Последствия порыва устраняют три бригады

Последствия порыва устраняют три бригады

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Устранением аварии занимаются несколько служб

Устранением аварии занимаются несколько служб

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НГС рассказывает все, что известно об этой коммунальной аварии, в онлайн-трансляции.

В 2021 году НГС поговорил с экспертами в сфере ЖКХ и выяснил, почему в Ленинском и Кировском районах города из-за коммунальных аварий происходят масштабные отключения тепла. Это связано с технической особенностью системы теплоснабжения. Подробности — в этом материале.

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