Последствия коммунальной аварии в домах левобережья Новосибирска продолжат устранять ночью

В Новосибирске работы по ликвидации коммунальной аварии на улице Петропавловской продолжат ночью. Как сообщили в пресс-центре мэрии, к работам привлекут сотрудников СГК и управляющих компаний.
— Управляющим организациям дано указание вывести на работу своих сотрудников, чтобы вместе со старшими по домам, если будет необходимо, обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад к внутридомовым системам теплоснабжения, — пояснили в муниципалитете.
Также на левом берегу Новосибирска для оперативного восстановления электроснабжения в случае сбоев будут работать бригады РЭС.
17 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. На улице Петропавловской забил фонтан высотой в несколько этажей. Без отопления осталось 160 многоэтажных домов. Как сообщили в СГК, дефект обнаружили на трубопроводе 1963 года, последний раз участок теплосети ремонтировали в