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СрочноДиректор подразделения СГК в Новосибирске о ЧП
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Авария в непогоду

Последствия коммунальной аварии в домах левобережья Новосибирска продолжат устранять ночью

К работам привлекут сотрудников СГК, управляющих компаний и энергетиков

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Крупная коммунальная авария произошла на улице Петропавловской

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В Новосибирске работы по ликвидации коммунальной аварии на улице Петропавловской продолжат ночью. Как сообщили в пресс-центре мэрии, к работам привлекут сотрудников СГК и управляющих компаний.

— Управляющим организациям дано указание вывести на работу своих сотрудников, чтобы вместе со старшими по домам, если будет необходимо, обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад к внутридомовым системам теплоснабжения, — пояснили в муниципалитете.

Также на левом берегу Новосибирска для оперативного восстановления электроснабжения в случае сбоев будут работать бригады РЭС.

17 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. На улице Петропавловской забил фонтан высотой в несколько этажей. Без отопления осталось 160 многоэтажных домов. Как сообщили в СГК, дефект обнаружили на трубопроводе 1963 года, последний раз участок теплосети ремонтировали в 1990-м году. В этом видео мы рассказываем всю хронологию событий коммунального ЧП.

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