Тепло до +22 градусов и сильный ветер: какая погода ждет новосибирцев в выходные

Впереди три дня тепла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается теплая и солнечная погода. Настроение может испортить только ветер, который поднимется в воскресенье.

— На выходных будет прекрасная погода, а с понедельника начнется понижение температуры. С северного Казахстана сейчас приподнимается слабовыраженный циклон, поэтому будут небольшие дожди по югу области. Он приносит тепло, а затем перестраиваются процессы и ожидается циклон с севера с холодом, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Завтра, 21 сентября, в Новосибирске ночью будет +7… +9 градусов, днем небольшой дождь и +18… +20 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

В воскресенье, 22 сентября, в ночные часы +7… +9 градусов, в дневные +18… +20 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

23 сентября ожидается в темное время суток +10… +13 градусов, в светлое небольшой дождь и +16… +18 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Новосибирской области в субботу, 21 сентября ночью будет +5… +10 градусов, по северо-востоку до -1 градуса, днем +16… +21 градус. Осадков не ожидается, только по югу региона небольшие дожди.

Послезавтра, 22 сентября, в темное время суток +4… +9 градусов, в светлое +17… +22 градуса. Будет преимущественно без осадков. Днем поднимется ветер 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

23 сентября ожидаются небольшие дожди, в ночные часы +8… +13 градусов, в дневные часы +11… +16 градусов. Ветер будет менять направление на западный силой 7–12 м/с, местами с порывами до 18 м/с.