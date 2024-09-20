«Остался я без работы»: в разрытом дворе заблокировало автомобили — фото с перетянутой сигнальной лентой

Яма появилась в Калининском районе Источник: читатель НГС











В Калининском районе Новосибирска сегодня, 20 сентября, автомобили оказались заперты на парковке из-за ремонта. Инцидент произошел на улице Объединения, 10/1.

Как утверждает читатель НГС Роман, специалисты СГК приехали без предупреждения и перекрыли выезд.

— Там шесть машин стоят, и моя в том числе. У меня вообще «Газель». Остался я без работы, — рассказала Роман.

По данным 2ГИС, рядом с двухэтажным домом на Объединении есть парковка.

Как утверждает Роман, единственный выезд — через двор. В пресс-службе СГК сообщили, что по их данным, это есть еще один выезд.

— Там предстоит устранить дефект на внутриквартальной теплосети. С учетом благоустройства это займет несколько дней. В любом случае сожалеем, что доставляем жителям дома неудобства, просим отнестись с пониманием, — добавили в компании.