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Город «Остался я без работы»: в разрытом дворе заблокировало автомобили — фото с перетянутой сигнальной лентой

«Остался я без работы»: в разрытом дворе заблокировало автомобили — фото с перетянутой сигнальной лентой

Ремонтные работы, по словам местных жителей, начались сегодня, 20 сентября

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5 комментариев

Яма появилась в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска сегодня, 20 сентября, автомобили оказались заперты на парковке из-за ремонта. Инцидент произошел на улице Объединения, 10/1.

Как утверждает читатель НГС Роман, специалисты СГК приехали без предупреждения и перекрыли выезд.

— Там шесть машин стоят, и моя в том числе. У меня вообще «Газель». Остался я без работы, — рассказала Роман.

По данным 2ГИС, рядом с двухэтажным домом на Объединении есть парковка.

Как утверждает Роман, единственный выезд — через двор. В пресс-службе СГК сообщили, что по их данным, это есть еще один выезд.

— Там предстоит устранить дефект на внутриквартальной теплосети. С учетом благоустройства это займет несколько дней. В любом случае сожалеем, что доставляем жителям дома неудобства, просим отнестись с пониманием, — добавили в компании.

Возле подъезда дома № 9 по улице Геодезической раскопали огромную яму. Для того чтобы попасть в подъезд, необходимо пройти по тонкой доске, которая там установлена.

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Новосибирск СГК Ремонт Парковка
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Комментарии
5
GNUS111
6 минут
Нет повода для беспокойства..
Гость
13 минут
Парковка грузового транспорта на придомовых территориях запрещена
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