«Скоро на тракторах гонять начнем»: у новосибирцев отбирают популярный автобусный маршрут — как это объяснили в мэрии

Прежде всего речь идет о троллейбусах с увеличенной дальностью автономного хода. На левом берегу они будут курсировать в основном по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского, Титова, Ватутина, Тюменской, Комсомольской, Станционной и 2-й Станционной.



— По 2-й Станционной, где пассажирооборот остановочных пунктов минимален, будет организована работа магистрального троллейбуса № 29 с 24 единицами подвижного состава для обслуживания жилмассивов Дивногорский и Новомарусино, — объяснили в департаменте транспорта. — В текущем году будет усилен троллейбус № 8 , в 2024 году предусматривается усиление троллейбуса № 4 (они обслуживают Затулинку. — Прим. ред.) По Станционной будет организована работа двух троллейбусных «магистральных» маршрутов. Кроме того, скорректирован маршрут автобуса № 55 улица Спортивная — Криводановский карьер.

