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Проблема

«Скоро на тракторах гонять начнем»: у новосибирцев отбирают популярный автобусный маршрут — как это объяснили в мэрии

Жителям обещают новые троллейбусы, но они всё равно просят оставить автобусный маршрут № 4

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Жители левого берега возмущены возможной отменой автобусного маршрута № 4 Затулинский жилмассив — Криводановский карьер

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Жители Балластного карьера в Ленинском районе возмущены тем, что в нем и соседних микрорайонах хотят отменить движение автобусов № 4. С просьбой оставить транспорт и разъяснить ситуацию горожане обратились в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии, к депутатам и губернатору области Андрею Травникову. В департаменте информацию об отмене маршрута подтвердили и заявили о планах на развитие троллейбусного сообщения. Почему новосибирцы с этим категорически не согласны, разбирался НГС.

Троллейбус «повторяет» автобус

Как рассказали в мэрии Новосибирска, документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах Новосибирска на 2024–2028 годы отменяет автобусный маршрут № 4. Таким образом решили оптимизировать городскую маршрутную сеть.

— В 2023–2024 годах запланировано развитие троллейбусного сообщения в левобережной части города путем организации движения в новые жилые массивы Южно-Чемской, Радуга Сибири, Новомарусино и Дивногорский, а также увеличение интенсивности движения этого вида транспорта на территории Северо-Чемского и Затулинского жилмассивов, — отметили в департаменте транспорта.

Прежде всего речь идет о троллейбусах с увеличенной дальностью автономного хода. На левом берегу они будут курсировать в основном по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского, Титова, Ватутина, Тюменской, Комсомольской, Станционной и 2-й Станционной.

— По 2-й Станционной, где пассажирооборот остановочных пунктов минимален, будет организована работа магистрального троллейбуса № 29 с 24 единицами подвижного состава для обслуживания жилмассивов Дивногорский и Новомарусино, — объяснили в департаменте транспорта. — В текущем году будет усилен троллейбус № 8, в 2024 году предусматривается усиление троллейбуса № 4 (они обслуживают Затулинку. — Прим. ред.) По Станционной будет организована работа двух троллейбусных «магистральных» маршрутов. Кроме того, скорректирован маршрут автобуса № 55 улица Спортивная — Криводановский карьер.

Чиновники уверяют, что схема движения троллейбуса № 29, который может стать одним из наиболее ходовых для жителей Криводановки, на 90% повторяет маршрут автобусов № 4. И если всё-таки оставить последние, то есть риск перенасыщения и задублированности маршрутной сети. Компания-перевозчик «Автоальянс», которая обслуживает маршрут до января 2024 года, «понимает бесперспективность обслуживания этого маршрута с запуском и увеличением интенсивности троллейбусного движения», заметили в мэрии.

Добираются как могут

Жители Балластного карьера и прилежащих к нему микрорайонов недовольны возможными изменениями: конечная остановка обещанного троллейбуса — ЖК «Новомарусино». Наталья Кузнецова, живущая на улице Клубной, говорит, что после отмены автобуса № 4 многим придется ходить от троллейбусной остановки пешком по несколько километров — вдоль дороги, по песку, земле и щебню. Это тяжело, делится женщина: осенью «пешеходную зону, которой нет», размывает дождями, а зимой на нее, как правило, скидывают снег.

По словам Натальи Кузнецовой, асфальт есть преимущественно на автомобильной дороге. А вот на обочинах, тропинках и непосредственно конечной остановке автобуса № 4 почти отсутствует.

— Идти фактически негде. Тротуаров очень мало, — говорит женщина.

Некоторые жители Балластного карьера и его окрестностей, в том числе сама Наталья, и сейчас нередко добираются пешком от остановок. К примеру, от «Мехколонны» — рядом с ней движение пешеходов, кроме всего прочего, затрудняют железнодорожные вагоны.

— Люди пробираются как могут. Кто-то — между вагонами, а кто-то — и между ними, и вдоль дороги. Всяко, — негодует Кузнецова.

Жители Криводановского карьера жалуются на отсутствие тротуаров вдоль дороги от остановок

Жители Криводановского карьера жалуются на отсутствие тротуаров вдоль дороги от остановок

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При этом в департаменте транспорта утверждают, что для двух третей жителей Криводановского карьера обеспечен пешеходный доступ к нескольким остановкам — «Мехколонна», «Улица Большая», «ЖК "Новомарусино"» и «с/х «Левобережный». Работы на пешеходном участке от «Мехколонны» до Криводановского карьера пока не запланированы.

— Перечень на 2023 год сформирован и не содержит в себе мероприятий по обустройству тротуара от «Мехколонны» до конечной остановки автобуса № 4. Работы по обустройству этого тротуара будут рассматриваться при корректировке плана дорожно-строительных работ на 2023–2027 годы, — сослалась пресс-служба на данные департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Боятся за детей и работу

Жители опасаются за детей, которые после отмены автобусного маршрута № 4, вероятно, будут вынуждены ходить от остановки до школы пешком либо ехать на общественном транспорте с пересадками (хотя и сейчас такое бывает). Ближайшая школа находится недалеко от Криводановского карьера — как раз в районе конечной отменяемых автобусов, через остановку от Клубной.

Но еще больше, считает старшая по одному из домов на Клубной Яна Иванова, могут пострадать дети, которые учатся ближе к центру города. В результате вероятной отмены автобуса их ежедневный маршрут может стать запутанным и «они начнут попадать в пробки». При этом и взрослые в такой ситуации начнут опаздывать на работу, добавила женщина.

— Мы хотим, чтобы нам оставили автобус. Лучше будем по грязи ходить, но с автобусом, чем по грязи, но без него. Хотя кто знает? Может, скоро вообще на тракторах гонять начнем, — шутит Яна.

При этом жительницы микрорайона в один голос уверяют, что автобусы № 4 пользуются спросом: иногда уехать невозможно, и людям, в том числе сотрудникам заводов, расположенных в районе «Мехколонны», приходится по часу стоять на остановке.

Жители жалуются, что им тяжело добираться домой от «Мехколонны»

Жители жалуются, что им тяжело добираться домой от «Мехколонны»

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Но в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса считают иначе.

— Количество и тип подвижного состава для автобусного маршрута № 4 Затулинский ж/м — Криводановский карьер определялись с учетом сложившегося пассажиропотока на ж/м Затулинский, исключительно поэтому маршрут обслуживается 15 автобусами большого класса. С учетом построения маршрутной сети вторым конечным остановочным пунктом маршрута без учета пассажирооборота остановочных пунктов по ул. Клубной, который несоизмеримо мал по сравнению с количеством предоставляемых пассажиро-мест, определен Криводановский карьер, — ответили в мэрии.

26 июля НГС писал, что троллейбусы перестали ходить на площади Маркса в Новосибирске. Наша редакция выяснила, с чем это связано.

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