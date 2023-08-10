«Скоро на тракторах гонять начнем»: у новосибирцев отбирают популярный автобусный маршрут — как это объяснили в мэрии

Жители Балластного карьера в Ленинском районе возмущены тем, что в нем и соседних микрорайонах хотят отменить движение автобусов
Троллейбус «повторяет» автобус
Как рассказали в мэрии Новосибирска, документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах Новосибирска на 2024–2028 годы отменяет автобусный маршрут
— В 2023–2024 годах запланировано развитие троллейбусного сообщения в левобережной части города путем организации движения в новые жилые массивы Южно-Чемской, Радуга Сибири, Новомарусино и Дивногорский, а также увеличение интенсивности движения этого вида транспорта на территории Северо-Чемского и Затулинского жилмассивов, — отметили в департаменте транспорта.
Прежде всего речь идет о троллейбусах с увеличенной дальностью автономного хода. На левом берегу они будут курсировать в основном по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского, Титова, Ватутина, Тюменской, Комсомольской, Станционной и 2-й Станционной.
— По 2-й Станционной, где пассажирооборот остановочных пунктов минимален, будет организована работа магистрального троллейбуса
Чиновники уверяют, что схема движения троллейбуса
Добираются как могут
Жители Балластного карьера и прилежащих к нему микрорайонов недовольны возможными изменениями: конечная остановка обещанного троллейбуса — ЖК «Новомарусино». Наталья Кузнецова, живущая на улице Клубной, говорит, что после отмены автобуса
По словам Натальи Кузнецовой, асфальт есть преимущественно на автомобильной дороге. А вот на обочинах, тропинках и непосредственно конечной остановке автобуса
— Идти фактически негде. Тротуаров очень мало, — говорит женщина.
Некоторые жители Балластного карьера и его окрестностей, в том числе сама Наталья, и сейчас нередко добираются пешком от остановок. К примеру, от «Мехколонны» — рядом с ней движение пешеходов, кроме всего прочего, затрудняют железнодорожные вагоны.
— Люди пробираются как могут. Кто-то — между вагонами, а кто-то — и между ними, и вдоль дороги. Всяко, — негодует Кузнецова.
При этом в департаменте транспорта утверждают, что для двух третей жителей Криводановского карьера обеспечен пешеходный доступ к нескольким остановкам — «Мехколонна», «Улица Большая», «ЖК "Новомарусино"» и «с/х «Левобережный». Работы на пешеходном участке от «Мехколонны» до Криводановского карьера пока не запланированы.
— Перечень на 2023 год сформирован и не содержит в себе мероприятий по обустройству тротуара от «Мехколонны» до конечной остановки автобуса
Боятся за детей и работу
Жители опасаются за детей, которые после отмены автобусного маршрута
Но еще больше, считает старшая по одному из домов на Клубной Яна Иванова, могут пострадать дети, которые учатся ближе к центру города. В результате вероятной отмены автобуса их ежедневный маршрут может стать запутанным и «они начнут попадать в пробки». При этом и взрослые в такой ситуации начнут опаздывать на работу, добавила женщина.
— Мы хотим, чтобы нам оставили автобус. Лучше будем по грязи ходить, но с автобусом, чем по грязи, но без него. Хотя кто знает? Может, скоро вообще на тракторах гонять начнем, — шутит Яна.
При этом жительницы микрорайона в один голос уверяют, что автобусы
Но в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса считают иначе.
— Количество и тип подвижного состава для автобусного маршрута
26 июля НГС писал, что троллейбусы перестали ходить на площади Маркса в Новосибирске. Наша редакция выяснила, с чем это связано.