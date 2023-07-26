Троллейбусы перестали ходить на площади Маркса в Новосибирске — с чем это связано

Площадь Маркса и ближайшие улицы остались без электричества, вечером 26 июля. Из-за этого остановилось движение троллейбусов. Как рассказал один из водителей общественного транспорта корреспонденту НГС, электроэнергия пропала около часа назад.
— Электричества нет примерно уже час. Что именно случилось пока не знаю. Трамваи стоят в оба направления. Без света остались Ватутина, Маркса, телецентр, — пояснил водитель.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в Центр управления городским автотранспортом за комментарием по ситуации.
— Информация по данному факту к нам поступила. На месте уже работает брига. Из-за чего именно пропало электричество, пока выясняем, — пояснил диспетчер.
Ранее в Новосибирске на улице Котовского в сторону площади Маркса встали трамваи. Вероятной причиной затора стало отключения электроэнергии.