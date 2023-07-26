freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 90.09
eur 99.69
СрочноНГТУ отстроил общежитие за 1,6 миллиарда
Все новости
Все новости

Троллейбусы перестали ходить на площади Маркса в Новосибирске — с чем это связано

По словам водителей, общественный транспорт стоит на обочине уже около часа

206

На месте инцидента уже работает бригада специалистов

Поделиться

Площадь Маркса и ближайшие улицы остались без электричества, вечером 26 июля. Из-за этого остановилось движение троллейбусов. Как рассказал один из водителей общественного транспорта корреспонденту НГС, электроэнергия пропала около часа назад.

— Электричества нет примерно уже час. Что именно случилось пока не знаю. Трамваи стоят в оба направления. Без света остались Ватутина, Маркса, телецентр, — пояснил водитель.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в Центр управления городским автотранспортом за комментарием по ситуации.

— Информация по данному факту к нам поступила. На месте уже работает брига. Из-за чего именно пропало электричество, пока выясняем, — пояснил диспетчер.

Ранее в Новосибирске на улице Котовского в сторону площади Маркса встали трамваи. Вероятной причиной затора стало отключения электроэнергии.

По теме

Общественный транспортНовосибирскТроллейбус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter