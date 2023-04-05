Трамваи встали рано утром на Котовского в сторону площади Маркса — что произошло

В Новосибирске на улице Котовского в сторону площади Маркса встали трамваи сегодня, 5 апреля.
— Примерно в 08:30 шел мимо на работу. Увидел, что четыре трамвая стоят пустые в сторону площади Маркса, — объяснил корреспондент НГС Павел Пешков. — Возможно, затор образовался из-за проблем с электричеством. На пересечении Блюхера и Геодезической не работал светофор.
На сайте ЦУГАЭТ на карте указано, что в этом районе стоит только один трамвай.
В середине марта мэрия Новосибирска рассказала, какие меры для развития трамвайного сообщения предпринимаются в городе после выхода статьи НГС об этом транспорте. В публикации отмечалось, что наш регион не закупил в последние годы ни одного нового трамвая.