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Трамваи встали рано утром на Котовского в сторону площади Маркса — что произошло

Внутри пассажиров не было

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Четыре трамвая стояли пустые

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В Новосибирске на улице Котовского в сторону площади Маркса встали трамваи сегодня, 5 апреля.

— Примерно в 08:30 шел мимо на работу. Увидел, что четыре трамвая стоят пустые в сторону площади Маркса, — объяснил корреспондент НГС Павел Пешков. — Возможно, затор образовался из-за проблем с электричеством. На пересечении Блюхера и Геодезической не работал светофор.

На сайте ЦУГАЭТ на карте указано, что в этом районе стоит только один трамвай.

На карте затора нет

На карте затора нет

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В середине марта мэрия Новосибирска рассказала, какие меры для развития трамвайного сообщения предпринимаются в городе после выхода статьи НГС об этом транспорте. В публикации отмечалось, что наш регион не закупил в последние годы ни одного нового трамвая.

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