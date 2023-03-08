«Новосибирск — ноль». Показываем, сколько новых трамваев купили за год Барнаул, Новокузнецк и другие города (много)

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три года столица получит еще 150 новых трамваев, современных, низкопольных. При этом в нынешнем 2023 году в Москве окончательно уйдут в прошлое устаревшие высокопольные вагоны. А мэр Новосибирска ничего не заявил — чего там заявлять-то, если город получит ноль новых трамваев. А авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил посчитать, сколько новых вагонов закупили за последний год другие города страны и на какие суммы — вышло познавательно.
Про Москву мы даже здесь не будем рассказывать, чего только стоят почти 500 новейших вагонов «Витязь-Москва», которые полностью обновили столичный трамвайный парк буквально за четыре года. И чего только стоит тот факт, что Москва просто списывает «слишком старые» вагоны Pesa Fokstrot польского производства, которым всего
Посмотрим на другие города страны, воспользуемся официальными государственными закупками, по которым состоялось заключение контрактов в период 2022 года и начала 2023-го. Итак, Санкт-Петербург покупает 57 современных низкопольных вагонов (2- и 3-секционных) на 6,9 миллиарда рублей.
Низкопольный трамвай — это вагон с низким уровнем пола относительно земли. Современные шасси таких вагонов сконструированы так, что салонный пол находится на высоте всего в одну ступеньку, и при посадке с приподнятой остановочной платформы вы вообще никуда не поднимаетесь, просто делаете шаг в салон, как в метро. Старые же шасси высокопольных вагонов не позволяли делать низкий пол, поэтому там приходится подниматься в салон по двум-трем ступенькам.
Отметим, что для Петербурга специально выпускается вагон под названием «Витязь-Ленинград» (по аналогии с «Витязь-Москва»), кузов которого выполнен из алюминия. Есть и другие новейшие модели — «Богатырь-М», «Невский», «Львенок» — все их выпускает петербургское предприятие «ПК Транспортные системы», с которым город и заключил контракт. Средняя цена трамвая составила 120 миллионов рублей (подчеркнем еще раз, вагоны 2- и 3-секционные).
«ПК Транспортные системы» — крупный разработчик и производитель городского электротранспорта. Работает с 2013 года, объединяет Тверской механический завод электротранспорта, Невский завод электрического транспорта и Энгельсский завод электрического транспорта. Выпускает 8 моделей и 11 модификаций низкопольных трамваев, 1 модель троллейбуса и 3 модели электробусов. На конец 2021 года выручка составила 10,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей.
Но Петербург не лидер — больше всего трамваев за последний год закупил, оказывается, Челябинск. 104 вагона на 7,3 миллиарда рублей. Тут трамваи попроще — модель 71–628 производства Усть-Катавского завода, 1-секционный, с переменным уровнем пола. Стоимость такого типового трамвая 70 миллионов рублей, плюс-минус в зависимости от условий контракта.
Город Магнитогорск в Челябинской области тоже хорош — 17 аналогичных вагонов за прошедший год. И город Череповец в Вологодской области неплох — 16 вагонов на 1,15 миллиарда. И даже Нижний Тагил позволил себе два вагона на 141 миллион рублей. А ведь это небольшие города, всего 300–400 тысяч населения.
Посмотрим на соседей Новосибирска. Барнаул покупает 10 новых трамваев на 716 миллионов рублей, а Новокузнецк — 12 трамваев на 880 миллионов. Ну и как вы уже поняли, Новосибирск, третий город страны с почти двухмиллионным населением (с учетом спутников) покупает 0 трамваев на сумму 0 рублей 00 копеек.
Зато Новосибирск продолжает эксплуатировать еще советские, произведенные в СССР усть-катавские вагоны модели 71–605А, выпущенные в 1990 году, которым уже
Челябинск, как мы уже поняли, активно развивается, но и там есть усть-катавские вагоны 71–605А, выпущенные в 1979 году, впрочем, таких единицы. В Череповце парк небольшой и там уже почти половина приходится на современные «Богатыри» и «Львенки», остальные вагоны 80–90-х годов.
В Новокузнецке самый старый бегающий вагон 1988 года, но уже около трети подвижного состава — это новенькие аппараты 2020–2022 годов выпуска. В Магнитогорске парк побольше, старейший действующий усть-катавский вагон выпущен в 1980 году. Из 161 работающего пассажирского вагона 66 штук — это новая модель 71–623 выпуска 2020–2023 года.
И наконец, Петербург со своими 720 действующими пассажирскими вагонами. Из них порядка 200 — это свежие модели, а самые старые вагоны — начала 1980-х годов.
Почитайте также, как в Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи» — как они выглядят снаружи и что есть в салоне.