«Новосибирск — ноль». Показываем, сколько новых трамваев купили за год Барнаул, Новокузнецк и другие города (много)

Про Москву мы даже здесь не будем рассказывать, чего только стоят почти 500 новейших вагонов «Витязь-Москва», которые полностью обновили столичный трамвайный парк буквально за четыре года. И чего только стоит тот факт, что Москва просто списывает «слишком старые» вагоны Pesa Fokstrot польского производства, которым всего 9 лет .

Посмотрим на другие города страны, воспользуемся официальными государственными закупками, по которым состоялось заключение контрактов в период 2022 года и начала 2023-го. Итак, Санкт-Петербург покупает 57 современных низкопольных вагонов (2- и 3-секционных) на 6,9 миллиарда рублей.