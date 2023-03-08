СЕЙЧАС +2°С
Пробки 2/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняСамый древний алмаз в мире нашли ученые СО РАН
Все новости
Все новости
Обзор

«Новосибирск — ноль». Показываем, сколько новых трамваев купили за год Барнаул, Новокузнецк и другие города (много)

Дмитрий Косенко решил посчитать, сколько новых вагонов закупили за последний год другие города страны и на какие суммы

936

«Витязь-Москва» бегает в столице

Поделиться

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три года столица получит еще 150 новых трамваев, современных, низкопольных. При этом в нынешнем 2023 году в Москве окончательно уйдут в прошлое устаревшие высокопольные вагоны. А мэр Новосибирска ничего не заявил — чего там заявлять-то, если город получит ноль новых трамваев. А авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил посчитать, сколько новых вагонов закупили за последний год другие города страны и на какие суммы — вышло познавательно.

Про Москву мы даже здесь не будем рассказывать, чего только стоят почти 500 новейших вагонов «Витязь-Москва», которые полностью обновили столичный трамвайный парк буквально за четыре года. И чего только стоит тот факт, что Москва просто списывает «слишком старые» вагоны Pesa Fokstrot польского производства, которым всего 9 лет.

Посмотрим на другие города страны, воспользуемся официальными государственными закупками, по которым состоялось заключение контрактов в период 2022 года и начала 2023-го. Итак, Санкт-Петербург покупает 57 современных низкопольных вагонов (2- и 3-секционных) на 6,9 миллиарда рублей.

Низкопольный трамвай — это вагон с низким уровнем пола относительно земли. Современные шасси таких вагонов сконструированы так, что салонный пол находится на высоте всего в одну ступеньку, и при посадке с приподнятой остановочной платформы вы вообще никуда не поднимаетесь, просто делаете шаг в салон, как в метро. Старые же шасси высокопольных вагонов не позволяли делать низкий пол, поэтому там приходится подниматься в салон по двум-трем ступенькам.

Вагоны на техосмотре

Вагоны на техосмотре

Поделиться

Отметим, что для Петербурга специально выпускается вагон под названием «Витязь-Ленинград» (по аналогии с «Витязь-Москва»), кузов которого выполнен из алюминия. Есть и другие новейшие модели — «Богатырь-М», «Невский», «Львенок» — все их выпускает петербургское предприятие «ПК Транспортные системы», с которым город и заключил контракт. Средняя цена трамвая составила 120 миллионов рублей (подчеркнем еще раз, вагоны 2- и 3-секционные).

«ПК Транспортные системы» — крупный разработчик и производитель городского электротранспорта. Работает с 2013 года, объединяет Тверской механический завод электротранспорта, Невский завод электрического транспорта и Энгельсский завод электрического транспорта. Выпускает 8 моделей и 11 модификаций низкопольных трамваев, 1 модель троллейбуса и 3 модели электробусов. На конец 2021 года выручка составила 10,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей.

Но Петербург не лидер — больше всего трамваев за последний год закупил, оказывается, Челябинск. 104 вагона на 7,3 миллиарда рублей. Тут трамваи попроще — модель 71–628 производства Усть-Катавского завода, 1-секционный, с переменным уровнем пола. Стоимость такого типового трамвая 70 миллионов рублей, плюс-минус в зависимости от условий контракта.

Трамваи в Челябинске

Трамваи в Челябинске

Поделиться

Город Магнитогорск в Челябинской области тоже хорош — 17 аналогичных вагонов за прошедший год. И город Череповец в Вологодской области неплох — 16 вагонов на 1,15 миллиарда. И даже Нижний Тагил позволил себе два вагона на 141 миллион рублей. А ведь это небольшие города, всего 300–400 тысяч населения.

Техзадание на раскраску вагона

Техзадание на раскраску вагона

Поделиться

Посмотрим на соседей Новосибирска. Барнаул покупает 10 новых трамваев на 716 миллионов рублей, а Новокузнецк — 12 трамваев на 880 миллионов. Ну и как вы уже поняли, Новосибирск, третий город страны с почти двухмиллионным населением (с учетом спутников) покупает 0 трамваев на сумму 0 рублей 00 копеек.

Данные по городам

Данные по городам

Поделиться

Зато Новосибирск продолжает эксплуатировать еще советские, произведенные в СССР усть-катавские вагоны модели 71–605А, выпущенные в 1990 году, которым уже 33 года (по данным сервиса «Городской электротранспорт»). Многократно латаные, перекрашенные на 10 слоев, гремящие и бренчащие. Справедливости ради отметим, что в Барнауле есть вагоны еще старее, 1978 года, то есть им по 45 лет. Но они там импортные (Tatra) и поддерживаются в более живом состоянии.

Челябинск, как мы уже поняли, активно развивается, но и там есть усть-катавские вагоны 71–605А, выпущенные в 1979 году, впрочем, таких единицы. В Череповце парк небольшой и там уже почти половина приходится на современные «Богатыри» и «Львенки», остальные вагоны 80–90-х годов.

В Новокузнецке самый старый бегающий вагон 1988 года, но уже около трети подвижного состава — это новенькие аппараты 2020–2022 годов выпуска. В Магнитогорске парк побольше, старейший действующий усть-катавский вагон выпущен в 1980 году. Из 161 работающего пассажирского вагона 66 штук — это новая модель 71–623 выпуска 2020–2023 года.

И наконец, Петербург со своими 720 действующими пассажирскими вагонами. Из них порядка 200 — это свежие модели, а самые старые вагоны — начала 1980-х годов.

Почитайте также, как в Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи» — как они выглядят снаружи и что есть в салоне.

По теме

ТрамвайОбщественный транспортДороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter