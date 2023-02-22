В Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи» — показываем, как они выглядят снаружи и что есть в салоне

Вот и до Новосибирска добралась возрожденная отечественная марка «Москвич» — ее дилером у нас стала крупная группа компаний «Фастар». Уже доставлена первая партия товарных автомобилей — НГС первым покажет вам эти машины вживую, расскажет об оснащении и ценах. Читайте далее о первых впечатлениях автомобильного редактора Дмитрия Косенко.
Вот они, первые «Москвичи» на сибирской земле, стоят сверкают новым хромом, колесными дисками, свежей краской. Цветовая гамма широкая, но самые нарядные — это красный и, разумеется, черный.
Кроссовер называется «Москвич 3», это сегмент компактных SUV, собирается машина крупноузловым методом на заводе в Москве. Длина автомобиля — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, а колесная база — 2620 мм.
Под капотом — турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л. с., коробка передач — механическая или вариатор, привод только передний. Есть еще и электрическая версия «Москвич 3е» — с электродвигателем пиковой мощностью 193 л. с. и батареей емкостью 65,7 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 410 км.
Подходим ближе, и «Москвичи» нас встречают фирменным логотипом — это буква М, стилизованная под зубец стены Московского Кремля.
Спереди машина выглядит хищно, тут у нас модная двухъярусная оптика — сверху прищуренные ходовые огни, в бампере основные фары.
Сзади мы видим логотип, слово «Москвич» и яркие светодиодные фонари, соединенные перемычкой.
Попадаем в салон, и первое впечатление — машина довольно высокого уровня сборки и оснащения. На передней панели кожаные вставки с прострочкой придают салону некую премиальность, экокожей обшит и центральный тоннель. Приборная панель аналоговая, с большими циферблатами.
Доминируют в интерьере большой экран мультимедийной системы и очень большой блок климата, который редко где встретишь. Управление тут сенсорное, но благодаря размерам нет проблем с попаданием пальцем в нужную пиктограмму.
Ключ — увесистый, солидный, с металлической отделкой, с большими кнопками.
Задний ряд — отделка сидений комбинированная, имеется центральный подлокотник. Благодаря высокой крыше есть хороший запас воздуха над головой.
Багажник обычный — шторка, фонарь, крючки, запасное колесо в подполе. Объем багажника — 520 литров.
Все поступившие в Новосибирск автомобили — это комплектация «стандарт», которая может идти и с механикой, и с вариатором. Оснащение весьма доброе: диодные фары, бесключевой доступ, парктроник, камера заднего вида, круговой обзор, литые колесные диски 17-го размера, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, электрический ручник, есть даже люк с панорамной крышей.
Ну и о ценах — тут всё просто. Версия на механике стоит 1 970 000 рублей, а на вариаторе — 2 035 000 рублей, не запутаетесь. А мы в ближайшее время расскажем, как едет «Москвич», насколько он комфортен и удобен в эксплуатации.
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