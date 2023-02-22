В Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи» — показываем, как они выглядят снаружи и что есть в салоне

Под капотом — турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л. с., коробка передач — механическая или вариатор, привод только передний. Есть еще и электрическая версия «Москвич 3е» — с электродвигателем пиковой мощностью 193 л. с. и батареей емкостью 65,7 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 410 км.