«Надо начинать с инфраструктуры, а не со свечек»: на месте бывшего завода хотят построить ЖК — что об этом думают новосибирцы

Андрей Бортко / NGS.RU Источник: Проект на месте бывшего ремонтного завода анонсировала компания «Ариста»











Недавно стало известно, что часть территории промышленной зоны у парка «Березовая роща» планируют застроить жильем. ЖК может появиться на месте бывшего завода по ремонту трамваев и троллейбусов. Читатели НГС оставили более 100 комментариев под публикацией о проекте. Мы собрали самые интересные высказывания.

Некоторые горожане предположили, что создание нового жилого комплекса может вызвать транспортный коллапс на улицах. Читатели предложили заняться инфраструктурой, а затем — застройкой.

— Алейская встанет колом. На выезд со двора по часу будут стоять. КРТ надо с инфраструктуры начинать, а не со свечек, — пишет пользователь по ником «Вован Щербатый».

— Парковок для жителей нет, как данный комплекс повлияет на организацию дорожного движения ввиду того, что прилегающие дороги не рассчитаны на дополнительный поток транспорта, — пишет «Второйсправа».

Другие читатели НГС обратили внимание на необходимость социальных объектов.

— Кольцова и Войкова не 4-метровые, а 6-метровые дороги. А есть еще подъезды с Д. Бедного и Алейской. Город то ничего не теряет, — пишет пользователь. — Только где поликлиники, детские сады, школы, спортзалы и так далее?

При этом некоторые новосибирцы обрадовались возможности создания нового жилья. Так, один из пользователей предположил, что проект позволит избавиться от старой застройки, в том числе бараков. Другой читатель заявил, что это — «сомнительная стройка».

— Что в ней сомнительного? Практически центр города. Метро рядом. Земельные участки освободят. Грунт, если необходимо, вывезут и привезут новый. С инженерными сетями сложновато будет, — возразил читателю НГС другой пользователь.

Вместе с тем часть читателей обратила внимание на площадь квартир, которые хотят разместить в новых домах. Другие предложили восстановить завод.

— А может лучше завод восстановить, рабочие места создать? — пишет «Гость».

Возможный проект на месте бывшего ремонтного завода компания «Ариста». Как объяснял замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. сейчас это зона производственных предприятий.