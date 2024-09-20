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Город «Надо начинать с инфраструктуры, а не со свечек»: на месте бывшего завода хотят построить ЖК — что об этом думают новосибирцы

«Надо начинать с инфраструктуры, а не со свечек»: на месте бывшего завода хотят построить ЖК — что об этом думают новосибирцы

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Андрей Бортко / NGS.RU

Недавно стало известно, что часть территории промышленной зоны у парка «Березовая роща» планируют застроить жильем. ЖК может появиться на месте бывшего завода по ремонту трамваев и троллейбусов. Читатели НГС оставили более 100 комментариев под публикацией о проекте. Мы собрали самые интересные высказывания.

Некоторые горожане предположили, что создание нового жилого комплекса может вызвать транспортный коллапс на улицах. Читатели предложили заняться инфраструктурой, а затем — застройкой.

— Алейская встанет колом. На выезд со двора по часу будут стоять. КРТ надо с инфраструктуры начинать, а не со свечек, — пишет пользователь по ником «Вован Щербатый».

— Парковок для жителей нет, как данный комплекс повлияет на организацию дорожного движения ввиду того, что прилегающие дороги не рассчитаны на дополнительный поток транспорта, — пишет «Второйсправа».

Другие читатели НГС обратили внимание на необходимость социальных объектов.

— Кольцова и Войкова не 4-метровые, а 6-метровые дороги. А есть еще подъезды с Д. Бедного и Алейской. Город то ничего не теряет, — пишет пользователь. — Только где поликлиники, детские сады, школы, спортзалы и так далее?

При этом некоторые новосибирцы обрадовались возможности создания нового жилья. Так, один из пользователей предположил, что проект позволит избавиться от старой застройки, в том числе бараков. Другой читатель заявил, что это — «сомнительная стройка».

— Что в ней сомнительного? Практически центр города. Метро рядом. Земельные участки освободят. Грунт, если необходимо, вывезут и привезут новый. С инженерными сетями сложновато будет, — возразил читателю НГС другой пользователь.

Вместе с тем часть читателей обратила внимание на площадь квартир, которые хотят разместить в новых домах. Другие предложили восстановить завод.

— А может лучше завод восстановить, рабочие места создать? — пишет «Гость».

Возможный проект на месте бывшего ремонтного завода компания «Ариста». Как объяснял замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. сейчас это зона производственных предприятий.

По словам Михаила Никулина, завод по ремонту трамваев и троллейбусов союзного значения прекратил свое существование в начале 90-х годов. Территорию самого троллейбусного депо застраивать не будут.

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ЖК Новосибирск КРТ Жилая застройка Комментарии
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