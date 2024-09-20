Заполонили окно: дома новосибирцев атакуют мелкие жуки — неприятные фото

Жуки заполонили окно Источник: «Новосибирск One» / Telegram











Дома жителей Новосибирска атаковало огромное количество мелких жуков. Фотографию с большим роем опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск One».

— Обычно мы пишем в этом канале только позитивные новости, но сегодня будет исключение. Кто как спасается от этого нашествия? — спросили администраторы канала.

Подписчик не уточнил адреса, где была сделана фотография, только указав, что это левый берег.

В Оби увидели мелких клопов Источник: Читательница НГС











Читательница НГС Наталья также поделилась фотографиями нашествия жуков в городе Обь. Как рассказала сибирячка, окна на 13 этаже она не открывает.

— Мелкими клопами все сетки с улицы усыпаны на солнечной стороне. Летом много их было, но сейчас вообще сплошняком на сетках, — рассказала Наталья.

Биолог Алексей Яновский отметил, что это могут быть клопы или жуки-водолюбы. Последние чаще всего встречаются возле рек.

— Массовый вылет насекомых и их скопления называются роением. Чаще всего роение связано с брачным поведением и спариванием. Заодно таким образом насекомые расселяются и осваивают новые места обитания, — рассказа Алексей Яновский.

На первой фотографии, скорее всего, мелкие водяные жуки, которые вылетели из соседних водоемов.